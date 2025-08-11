Trotz einer schlechten Chancenverwertung siegte der Lenggrießer SC. (Archivfoto) – Foto: Halmel

Lenggrieser SC hat Torchancen für drei Spiele und feiert „gelungenen Saisonstart“ Kreisliga Zugspitze Verlinkte Inhalte Kreisliga Gruppe 1 Zu Lenggries TSV Burggen/Bernbeuren

Lenggrieser SC verpasst gegen Burggen einen deutlicheren Sieg. Zum Saisonauftakt siegt der LSC klar mit 3:0 (1:0) gegen TSV Burggen-Bernbeuern.

Mit einer spielerisch sowie läuferisch starken Leistung – besonders im ersten Abschnitt – hat der Lenggrieser SC seinen Anhang zum Saisonauftakt erfreut. Nach dem deutlichen 3:0 (1:0)-Erfolg über Aufsteiger TSV Burggen-Bernbeuren ging der neue Trainer Georg Simon nach dem Schlusspfiff zwar mit einem Lächeln, aber auch leicht kopfschüttelnd in Richtung Kabine: Sein Team hatte einfach zu viele Chancen versiebt. Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr Lenggrieser SC Lenggries TSV Burggen/Bernbeuren TSV Burggen/Bernbeuren 3 0 Abpfiff

Es war zum Haareraufen wie nahezu im Minutentakt Möglichkeiten liegen gelassen wurden. Simon: „Ich will die Leistung des Gegners nicht unterbewerten, aber die hättest du richtig abschießen können. Auch sechs oder sieben Tore wären schon bis zu Pause möglich gewesen.“ Sein Gegenüber Patrick Landes, der für den erkrankten Daniel Hindelang an der Linie stand, sah es ähnlich: „Da haben wir mehrmals richtig Glück gehabt.“ Dazu kam, dass Schiedsrichter Roman Lars Frost beide Augen kräftig zudrückte, als sich LSC-Angreifer Martin Wasensteiner nach 20 Minuten alleine auf den Weg zum Gästetor machte und von Christian Grotz – letzter Mann in dieser Situation – am Trikot gepackt und umgerissen wurde. Eine rote Karte wie aus dem Lehrbuch.