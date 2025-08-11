Lenggrieser SC hat Torchancen für drei Spiele und feiert „gelungenen Saisonstart“

Lenggrieser SC verpasst gegen Burggen einen deutlicheren Sieg. Zum Saisonauftakt siegt der LSC klar mit 3:0 (1:0) gegen TSV Burggen-Bernbeuern.
Mit einer spielerisch sowie läuferisch starken Leistung – besonders im ersten Abschnitt – hat der Lenggrieser SC seinen Anhang zum Saisonauftakt erfreut. Nach dem deutlichen 3:0 (1:0)-Erfolg über Aufsteiger TSV Burggen-Bernbeuren ging der neue Trainer Georg Simon nach dem Schlusspfiff zwar mit einem Lächeln, aber auch leicht kopfschüttelnd in Richtung Kabine: Sein Team hatte einfach zu viele Chancen versiebt.
Es war zum Haareraufen wie nahezu im Minutentakt Möglichkeiten liegen gelassen wurden. Simon: „Ich will die Leistung des Gegners nicht unterbewerten, aber die hättest du richtig abschießen können. Auch sechs oder sieben Tore wären schon bis zu Pause möglich gewesen.“ Sein Gegenüber Patrick Landes, der für den erkrankten Daniel Hindelang an der Linie stand, sah es ähnlich: „Da haben wir mehrmals richtig Glück gehabt.“
Dazu kam, dass Schiedsrichter Roman Lars Frost beide Augen kräftig zudrückte, als sich LSC-Angreifer Martin Wasensteiner nach 20 Minuten alleine auf den Weg zum Gästetor machte und von Christian Grotz – letzter Mann in dieser Situation – am Trikot gepackt und umgerissen wurde. Eine rote Karte wie aus dem Lehrbuch.
Aber dann ging es schon los: Georg Müller scheitert aus kurzer Entfernung an TSV-Keeper Wolfgang Meyer, Müller bedient Hias Gerg, doch der vergab. Jakob Gerg versuchte es mit einem Kopfball, der jedoch an die Latte prallte. Dann passte Elias Stara auf Hias Gerg – daneben. Zwischenzeitlich muss LSC-Keeper Maxi Kleim einmal eingreifen und einen Schuss von Gästetorjäger Manuel Jäger über die Latte lenken. Und dann fasste sich der stark auftrumpfende Hias Gerg ein Herz, spielte zwei Gegenspieler aus und traf zum 1:0 ins lange Eck (38.).
Nach Wiederbeginn ließ die Dominanz der Hausherren nach, auch wenn es weitere Chancen gab. Erst in der Schlussphase sorgten Jakob Gerg mit einem sehenswerten Schuss vom 16-er und eine Minute späterr A-Junior Thomas März für klare Verhältnisse. Simons Fazit: „Ein absolut verdienter Sieg. Kein Gegentor und die Leistung okay – ein gelungener Saisonstart.“