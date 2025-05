Lenggrieser SC gewinnt und sichert sich Klassenerhalt

Der Lenggrieser SC gewinnt 3:0 in Berg und sichert sich damit den Klassenerhalt in der Kreisliga. Der LSC kann die Saison jetzt ausklingen lassen.

Am Lohacker lief alles nach Plan. Ein Gegner ohne Ambitionen, eine starke Anfangsphase der Gäste, und das frühe Führungstor. Der LSC fing einen Berger Eckball ab, infolge dessen der Ball über Maxi Angermeier auf Michael Schnaderbeck und Martin Wasensteiner kam. Letzterer bediente den mitgeeilten Hias Gerg im Rückraum – 1:0. „Hat uns gut in die Karten gespielt“, urteilt Tom Mürnseer. Entscheidende Faktoren pro LSC: Leo Gerg und Sebastian Biagini hatten das Zentrum im Griff. Und MTV-Torjäger Marcel Höhne bekam gegen Thomas Simon und Angermeier keinen Stich ab.

Berg/Lenggries – Jetzt ist der Deckel endgültig drauf. Nach dem klaren und in allen Belangen verdienten 3:0-Erfolg beim MTV Berg steht fest: der Lenggrieser SC bietet auch in der kommenden Saison wieder gehobenen Kreisligafußball an. Allein des besseren direkten Vergleichs gegenüber dem FC Real Kreuth wegen. Aber auch eines augenfälligen Kraftaktes in den vergangenen Wochen.

Als die Gäste nach einer halben Stunde passiv wurden, kamen die Hausherren etwas besser auf, ohne richtig gefährlich zu werden. Einzige Ausnahme war ein Kopfball, der recht knapp am Pfosten vorbei strich. Mürnseer rüttelte seine Spieler zur Pause wieder wach. Zwar dauerte es, ehe der Sieg perfekt war. Entschlossenen Widerstand aber leisteten die Gastgeber keinen. Ursprung des 2:0 war abermals ein Eckstoß. Berg klärte zu kurz, Simon machte den Angriff wieder scharf, über Yasin Filiz und zwei weitere Stationen ging es zu Michael Gerg. Der das leere Tor vor sich hatte. Biagini traf per Strafstoß zum 3:0-Endstand, nachdem Wasensteiner im 16er der Fuß gestellt wurde. Und so kann der LSC in den verbleibenden Partien gegen Münsing und Unterammergau die Saison ohne nervliche Belastung ausklingen lassen. (or)