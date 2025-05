Lenggrieser SC: Das Training hat gefruchtet

Lenggries schlägt Brunnthal mit 6:2 – Drei Schnaderbeck-Tore

Manchmal werden Träume sogar wahr: Wie gegen die SG Hungerbach in der Vorwoche wollte der Lenggrieser SC auch gegen Brunnthal von Beginn an mächtig Druck und gleich einige Tore vorlegen. Und es hat tatsächlich geklappt: Regelrecht überrollt wurden die Gäste am Samstagnachmittag und zur Halbzeit führten die stark aufspielenden Hausherren bereits mit 4:0. „Das ging in der ersten Hälfte ziemlich leicht, Tore zu schießen Das haben wir wirklich dominant heruntergespielt“, freute sich LSC-Coach Tom Mürnseer. Am Ende stand ein 6:2 (4:0) auf der Anzeigentafel.

Das Training hat gefruchtet

Dass der große Schwung im zweiten Durchgang dann dahin war, irgendwie logisch. „Das ist natürlich eine Kopfsache, wenn du bereits zur Pause mit großem Vorsprung vorne liegst. Da wird es schwierig noch einmal Vollgas zu geben“, so der Trainer. Freilich fielen die beiden Gegentreffer nur nach Standardsituationen, Elfmeter und Eckball. „Und neben den beiden Toren haben wir auch noch ein paar gute Chancen herausgespielt.“

Schnaderbeck der Mann des Tages

Der Mann des Tages bei den Lenggriesern war zweifellos Michael Schnaderbeck. Gleich dreimal hatte er im ersten Durchgang getroffen (9./15./39.) und so maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Das zwischenzeitliche 3:0 ging dann auf das Konto von Michael Gerg (27.). „Und jeder einzelne Treffer war schön herausgespielt. Da hat das Training gefruchtet“, freute sich Mürnseer. LSC-Treffer Nummer fünf besorgte schließlich Thomas Simon (55.).

Nicht zu bremsen

Mit einem Dreifachwechsel (79.) versuchte Mürnseer dann noch einmal frischen Wind in die Partie zu bringen und brachte Georg Müller, Anthony Hartmann und Markus Schwaiger (“Eine gewisse Belohnung für die Burschen, die sich allwöchentlich beim Training reinhauen“). Kurz darauf traf Leo Gerg zum Spielendstand: Sein Freistoß von nahe der rechten Eckfahne passierte Freund und Feind und landete unberührt im langen Eck (80.).