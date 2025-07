Lenggrieser SC bleibt der Schrecken der Bezirksligisten

Auch gegen Bezirksliga-Aufsteiger SV Polling ließ der Lenggrieser SC am Samstag nichts anbrennen. 2:0 (0:0) stand es nach 90 Minuten, und alle waren überzeugt, dass das Resultat absolut verdient war. „Mich hat nur gestört, dass sich ein altbekanntes Lenggrieser Manko wieder gezeigt hat: Die Chancenverwertung ist verbesserungswürdig“, erklärt der ansonsten rundum zufriedene Coach Georg Simon: „Prinzipiell haben wir Polling sehr gut in Schach gehalten.“

„Wir hätten nach einer Viertelstunde schon 2:0 in Front liegen müssen. Da haben wir sogar das leere Tor verfehlt“, beschrieb der Coach die Szenen, die ihn schier fassungslos werden ließen. Im Übrigen hat sein Team einmal mehr kaum Chancen des Gegners zugelassen, selbst als die Begegnung in den ersten 45 Minuten ziemlich zerfahren war. Möglicherweise hat da eine ordnende Hand wie die der beiden Routiniers Sebastian Biagini und Hias Gerg gefehlt, die beide verhindert waren. So dauerte es bis zur 75. Minute, ehe Rückkehrer Jakl Gerg den LSC in Führung schoss. Den zweiten Treffer des Tages besorgte der flinke Martin Wasensteiner drei Minuten vor Schluss.