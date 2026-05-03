Lenggrieser SC baut Vorsprung mit 5:0 gegen Murnau II aus

Knoten im Abschluss aufgegangen: Michael Schnaderbeck (re.) mit seinem ersten Treffer seit der Winterpause zum 5:0 für Lenggries gegen Murnau II. – Foto: Nick Scheder

Der Lenggrieser SC dominierte gegen den TSV Murnau II. Der Vorsprung auf Verfolger Geretsried II wuchs auf sechs Punkte an.

Der Druck war schnell raus. Mit zwei Toren innerhalb einer guten halben Stunde machte der Lenggrieser SC in der Partie gegen den abstiegsgefährdeten TSV Murnau II bald alles klar. Spätestens mit dem 3:0 mitten in einer kleinen Druckphase der Gäste machte der Kreisliga-Spitzenreiter den Deckel drauf und erhöhte den Vorsprung auf Verfolger Geretsried II vorübergehend auf sieben Zähler. „Gut, dass wir durch die schnellen Tore gleich Sicherheit gewonnen haben“, sagt Trainer Georg Simon. „So konnten wir das Spiel locker runterspielen, haben praktisch keine Chancen zugelassen.“ Max Wasensteiner erhöhte auf 4:0, und in der Schlussphase ging der Knoten auch bei Michael Schnaderbeck auf: Der Torjäger traf zum ersten Mal wieder nach der Winterpause eiskalt zum 5:0-Endstand.

Der Druck auf den Spitzenreiter, der nun in erster Linie vom TuS Geretsried II gejagt wird, er war nur kurz zu spüren. „Wir haben den Ball gut laufen lassen, und wir haben vor allem eine gewisse Sicherheit vor dem Tor gehabt.“ Der gut aufgelegte Thomas Simon und Max Angermeier ließen keine nennenswerte Chance der Gäste zu. Der Rest war sichere Beute für Maxi Kleim im LSC-Kasten. Und Innenverteidiger Simon belohnte seinen Aufwand auch noch mit dem Treffer zum 2:0, nachdem Michael Gerg bereits nach fünf Minuten auf 1:0 gestellt hatte. Simons Kopfballtor nach einer Ecke umso wichtiger, da unmittelbar zuvor ein Foul an Jakl Gerg im Murnauer Strafraum nicht geahndet wurde.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Murnauer, die ohne Aushilfen aus der ersten Mannschaft aufgelaufen waren, kurzzeitig noch einmal auf. Ohne freilich die Lenggrieser Hintermannschaft in größere Bedrängnis zu bringen. Die Lenggrieser dagegen brachten die Bälle mit gefälligem Aufbauspiel nach vorn, fanden immer wieder – zuweilen recht große – Lücken im Murnauer Defensivverbund und schafften es recht einfach, die TSV-Abwehr zu überwinden. Leonhard Gerg – nach schöner Vorarbeit des engagierten Martin Wasensteiner – schloss zum vorentscheidenden 3:0 ab. Und die Möglichkeiten rissen nicht ab, das Spiel hätte noch deutlich höher ausfallen können als 5:0, das erst Wasensteiner selbst – dieses Mal von Leo Gerg aufgelegt – und Schnaderbeck besorgten.

Simon: „Wir waren sehr dominant, haben das Tempo hoch gehalten, konnten auch ohne Qualitätsverlust auswechseln, da zahlt sich der breite Kader aus.“ Wasenstener legte zuvor frei vor Schlussmann Lucas Höck am Pfosten vorbei. Leo Gergs Schuss lenkte der Murnauer Torhüter zur Ecke, Max Merklingers Abschluss wurde in letzter Sekunde geblockt, und Schnaderbeck vergab vor seinem Treffer eine dicke Chance nach Merklinger-Vorlage. Doch dann platzte auch bei ihm der Knoten und die Gejagten hielten die Jäger auf Distanz. Nachdem der TUS Geretsried II am Sonntag nicht über ein 0:0 hinauskam, ist der Vorsprung sogar noch auf sechs Zähler angewachsen.