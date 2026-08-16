Lenggries verspielt Führung – und rettet in letzter Minute das 2:2

Umkämpft war das Kreisliga-Auftaktmatch von Leo Gergs (Mi.) Lenggrieser gegen Ohlstadt mit Franz Leis. – Foto: Oliver Rabuser

Der Lenggrieser SC führt zur Pause gegen Ohlstadt mit 1:0. Doch dann dreht der Gast binnen weniger Minuten die Partie – bis ein Patzer den Ausgleich bringt.

Am Abend saß ein Großteil der Fußballer einträchtig im Bierzelt nebeneinander. Der SV Ohlstadt bat um eine Tischreservierung, um den Saisonauftakt zusammen mit dem Lenggrieser SC in gebotenem Rahmen begehen zu können. Man schätzt sich gegenseitig, entsprechend lebhaft wurde die Partie vom Nachmittag noch einmal aufgearbeitet. Beide Teams durften auf einen Teilerfolg anstoßen, auch wenn ein Sieg für beide möglich gewesen wäre. Am Ende aber musste Georg Simon mit seiner Elf froh über das 2:2-Unentschieden sein. „Ich bin nicht zufrieden mit dem Punkt, auch wenn ich es am Schluss sein muss“, stellte der LSC-Trainer fest.

Die Heimelf übernahm rasch das Diktat, wohingegen der nicht minder hoch gehandelte SVO sichtlich zurückhaltend, mit wenig Überzeugung und mäßigen Zweikampfwerten agierte. Das mag an einigen namhaften Ausfällen gelegen haben, die aber konnten auch die Hausherren ins Feld führen. Entsprechend statthaft war die knappe Pausenführung, erzielte durch Leo Gerg nach einem abgewehrten Schuss von Jakl Gerg und der folgenden Unordnung in der Ohlstädter Hintermannschaft nach einem Magentreffers von Erdem Cakir gegen Hannes Perfahl. Gleichwohl zeigten sich die Lenggrieser vor beiden Toren übergebührlich generös. Mehrmals wäre ein 2:0 möglich gewesen. Doch war der Torabschluss ebenso wenig Freund der Grünen, wie Jonas Fuhrmann, Ohlstadts enorm starker Rückhalt im Tor. Und so kam es, wie es kommen musste: Simon Nutzinger schickte Jonas Marggraf die rechte Flanke hinunter, dessen Ablage errreichte Berni Kurz, der aus 17 Metern trocken zum 1:1 einschoss. Nutzinger war es dann auch, der den Ball vor dem 1:2 nahe der linken Eckfahne eroberte, in die Mitte gab, wo durchgelassen wurde. Wieder kam der Ball zu Kurz, der sich nicht lange bitten ließ.

„Beide Tore wären zu verhindern gewesen“, urteilte Simon, der seine Mannen schon als „gute Gastgeber“ deklarieren wollte. So aber endete die Begegnung halbwegs versöhnlich. Der LSC-Coach schickte seine großgewachsenen Innenverteidiger nach vorne. Doch das 2:2 gelang, weil Ohlstadts Kevin Laymeyer patzte und Gerg der Ball nach einem Pfostentreffer vor die Füße fiel.