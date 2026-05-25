Lenggries verliert Tabellenführung: „Brutal gut gespielt, aber kein Tor gemacht“

Erneut eine Chance abgeblockt: Ein ASV-Abwehrspieler stochert Jakob Gerg (Mi.) den Ball weg. – Foto: Hans Demmel

Der bisherige Spitzenreiter unterliegt dem ASV Habach, während Geretsried II gewinnt. Damit können die Isarwinkler am letzten Spieltag die Meisterschaft nicht mehr aus eigener Kraft holen.

War das die Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga 1? Während Mitkonkurrent TuS Geretsried II sein Heimspiel gegen den MTV Berg mit 1:0 gewann, musste der bisherige Tabellenführer Lenggrieser SC die Spitzenposition durch eine 0:2 (0:1)-Niederlage beim ASV Habach abgeben. Damit können die Isarwinkler ohne fremde Hilfe am letzten Spieltag durch den FC Wildsteig/Rottenbuch das Titelrennen nicht mehr gewinnen.

Keine Nervosität zu Beginn

Dabei sah es zu Beginn nach einer vollkommen klaren Angelegenheit für die Gäste aus. Obwohl einiges auf dem Spiel stand, zeigte das Team von Trainer Georg Simon null Nervosität, vielmehr wurden die Gastgeber in die eigene Hälfte gedrängt. Bereits nach neun Minuten sah es nach einer Belohnung für die Bemühungen aus. Ein Treffer von Leo Gerg wurde jedoch wegen Abseitsstellung nicht anerkannt.

Führungstreffer aus heiterem Himmel

Lenggries machte weiter Druck, doch dann wie aus heiterem Himmel: Maximilian Feigl eroberte den Ball, übergab an Tobias Habersetzer. Der ASV-Kapitän leistete eine präzise Vorarbeit, und Georg Off traf mit einem strammen Schuss zur 1:0-Führung. Die Gäste zeigten sich nicht besonders beeindruckt, erspielten sich zwei dicke Möglichkeiten durch Sebastian Biagini. Schließlich scheiterte Leo Gerg nach einem schönen Alleingang an Felix Schürgers, dem Torwart der Hausherren.

Habach steigert sich nach der Pause

Selbst Anhänger der Platzherren gestanden zur Pause: „Lenggries müsste 3:1 vorn liegen.“ Trainer Michael Schmid bestätigte das Urteil, sah von seiner Mannschaft nach Wiederbeginn allerdings eine Steigerung: „Da waren wir mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar einen Tick besser.“ Tatsächlich wurden die Möglichkeiten für Habach mehr, das Chancenaufkommen bei den Brauneckdörflern reduzierte sich. Und dann war es erneut passiert: Emanuel Pohl wurde mit einem Steckpass auf der linken Seite geschickt und überwand Maxi Kleim mit einem Schuss ins lange Eck.

„Brutal gut gespielt, leider aber kein Tor gemacht“

Der Zwei-Tore-Vorsprung verlieh den Gastgebern Sicherheit, und Lenggries fehlten die Ideen und bei hochsommerlichen Temperaturen auch die Kraft, das Ergebnis noch entscheidend zu drehen. Michael Schmid kommentierte: „Unsere Leidenschaft und der kämpferische Einsatz haben uns den Sieg gebracht.“ LSC-Coach Georg Simon resümierte: „Besonders im ersten Abschnitt haben wir brutal gut gespielt, leider aber kein Tor gemacht.“ Er kündigte an: „Wir werden am letzten Spieltag noch einmal alles geben und hoffen natürlich auch auf die Mithilfe von Wildsteig.“