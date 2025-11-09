Lenggries vergibt Elfmeter und spielt nur 0:0 gegen SG Aying

Trainer Simon sieht sein Team nach dem Remis im Heimspiel selbst in der Verantwortung für die verpassten Punkte.

Mit einem guten Gefühl wollten sich die Kicker des LSC in die Winterpause verabschieden. Doch das, was sie ihren rund 160 Zuschauern am Samstagnachmittag boten, war harte Kost. Gegner SG Aying/Helfendorf versuchte erfolgreich alles, um die Partie zu zerstören, sodass sich kein Spielfluss entwickeln konnte. So mussten sich die Gastgeber mit einem 0:0 zufriedengeben. „Wir haben ganz klar zwei Punkte verloren. Aber dabei sind wir selbst schuld“, gibt Trainer Georg Simon ohne Umschweife zu.

Vergebener Elfer, nur ein Punkt

Er bezog sich vor allem auf die Situation in der 32. Minute: Martin Wasensteiner war seinen Gegenspielern entwischt, lief alleine auf das Ayinger Tor zu und wurde im Strafraum umgesäbelt. Klare Sache. Doch Max Angermeier schoss den Elfer knapp am linken Pfosten vorbei. Dass gegen diesen Gegner ein Strafstoß vergeben wird, war nicht das erste Mal. „Soweit ich mich erinnern kann, haben wir in jedem Spiel gegen Aying einen Elfer verschossen“, grummelte Simon.

Der Gegner nutzte fast jeden Körperkontakt, um laut schreiend zu Boden zu gehen. Und der insgesamt schwache Referee Felix Thiel fiel fast jedes Mal auf die Vorstellung rein. „Die haben alles gemacht, um die Partie zu verschleppen. Wenn man wie Aying an der Abstiegszone herumkrebst, ist das ja durchaus legitim. Die brauchen jeden Punkt“, zeigt Simon für den Gegner Verständnis.

Es hätte noch schiefer gehen können

„Wir hatten sogar noch Glück, dass wir nicht verloren haben“, sagte er. Das hätte passieren können, etwa als LSC-Torhüter Thomas Ertl, zumeist beschäftigungslos, einen Aussetzer hatte. Der Keeper, der weit aus seinem Tor gekommen war, spielte die Kugel Jakob Lechner genau in die Füße. Der bedankte sich postwendend, lupfte aber das Spielgerät an die Querlatte (72.). Letztlich packte Lenggries die Brechstange aus. Vergeblich. Entweder zielten die Angreifer knapp daneben oder sie scheiterten am ausgezeichnet disponierten SG-Keeper Leonhard Oswald.

Auch wenn sich der LSC mit nur einer Niederlage, ausgerechnet gegen die SG Aying, in die Winterpause verabschiedet, trauert der Trainer den vergebenen Punkten nach: „Wir sind mit dem Saisonverlauf zufrieden, aber ein Sieg hätte uns näher an Tabellenführer TuS Geretsried II herangebracht.“