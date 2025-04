Lenggries reißt das Ruder herum - Geretsried II unterliegt nach Führung

Mit dem besseren Ende für die Gäste aus dem Brauneckdorf. Das Level an Freude und Ausgelassenheit war kaum mehr messbar, als Michael Schnaderbeck in der Nachspielzeit den Ball per gesenktem Haupt an TuS-Schlussmann Sebastian Untch zum 2:3 vorbei lenkte.

Das Beachtliche an diesem Treffer: Es war ein Konter der Lenggrieser. Jenem Team, das eingangs der Schlussphase das 1:2 verdauen musste, obgleich sich der Rückstand keineswegs mit dem Bewusstsein von Mannschaft und Anhang deckte. „Wäre vom Spielverlauf ungerecht gewesen“, hielt Coach Tom Mürnseer fest. Schließlich waren es seine Mannen, die aufs Gaspedal drückten und die besseren Möglichkeiten hatten. Doch war es der Geretsrieder Marc Thiess, der nach Ballannahme stark aufdrehte und unhaltbar abschloss. Eine gefällige Aktion, die gleichwohl vom Aufbäumen der Gäste in den Schatten gestellt wurde.