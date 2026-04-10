Lenggries kann mit einem Sieg in Peißenberg Spitzenreiter werden

Mit Schwung auf den Peißenberger Kasten will der Lenggrieser SC um Yasin Filiz drei Punkte einfahren. – Foto: Hans Demmel

Geretsried patzte zuletzt beim TSV Peiting. Nun hat der Lenggrieser SC die Chance, an die Tabellenspitze zu klettern.

Spitzenreiter TuS Geretsried II hat am Montag durch eine 0:3-Niederlage beim TSV Peiting Federn gelassen. Der Lenggrieser SC hat dagegen seine Hausaufgaben gegen den WSV Unterammergau pflichtgemäß erledigt und konnte bis auf zwei Punkte zum Tabellenführer aufschließen. Unterammergau gastierte als Schlusslicht im Isarwinkel, nun geht es am Samstag (14 Uhr) zum Vorletzten nach Peißenberg. Bei einem Auswärtssieg und erneutem Ausrutscher von Geretsried, im Heimspiel gegen TSV Burggen/Bernbeuern, könnten die Brauneckdörfler sogar auf den Platz an der Sonne klettern. „Es wäre doch nicht glaubhaft, wenn ich behaupten würde, das interessiert uns nicht“, sagt Georg Simon. „Es wird sich nicht alles an diesem Spieltag entscheiden. Es sind immerhin noch neun Begegnungen zu absolvieren.“

Ziel: den Schwung mitnehmen

Unter Druck möchte der LSC-Coach die Seinen auf keinen Fall setzen, „aber natürlich ist ein Sieg unser Ziel, schließlich spielen wir Fußball, um zu gewinnen“. Zur Partie gegen Unterammergau sieht Simon keine Parallelen: „Alleine schon der Umstieg von unserem kleinen Kunstrasen auf das riesige Spielfeld in Peißenberg ist eine Umstellung.“ Außerdem benötigen die Hausherren im Kampf um den Klassenverbleib jeden Punkt und werden sicherlich kämpfen wie die Löwen.

Schon im Hinspiel haben sich die Gäste lange Zeit verbissen gewehrt, erst nach Wiederbeginn erzielten die Platzherren die Tore zum letztlich klaren 4:0-Erfolg. Doch Simon blickt der Aufgabe gelassen entgegen: „Wenn wir den Schwung der vergangenen Wochen erneut auf den Platz bringen, sollten wir mit einem Dreier im Gepäck die Heimreise antreten.“

Zudem steht dem Coach der gleiche Kader wie schon vor einer Woche zur Verfügung. Lediglich hinter dem Einsatz von Basti Biagini steht ein kleines Fragezeichen.