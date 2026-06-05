Lenggries geht trotz Vorsprung in Unterpfaffenhofen auf Sieg

Viel Bewegung nach vorn: Die Lenggrieser beschäftigten den SC Unterpfaffenhofen im Hinspiel vor allem über die Außen – immer wieder Yasin Filiz (li.) mit starken Aktionen. – Foto: Staar/Archiv

Der Lenggrieser SC führt nach dem Hinspiel mit 2:0 gegen den SC Unterpfaffenhofen. Im Rückspiel am Freitag wollen die Lenggrieser nicht auf Ergebnisschutz setzen, sondern offensiv bleiben.

Auch wenn es kein Ergebnis zum Ausruhen ist: In Zugzwang sind vor allem die Gastgeber, die mit dem 0:2-Rückstand angehalten sind, ein gewisses Risiko zu gehen. „Die werden mit ordentlich Schwung in die Partie gehen und versuchen, den Rückstand wettzumachen“, glaubt Simon. Allerdings muss Unterpfaffenhofen erneut ohne Torjäger Khareem Zelmat auskommen, der im Urlaub weilt. Einen würdigen Vertreter hat Simon jedoch in Konrad Wanderer ausgemacht, der lautstark und technisch gut die Sturmspitze übernahm. Dadurch allerdings den Unterpfaffenhofenern am Dienstag im Zentrum fehlte. Wer auch immer: Die Lenggrieser Abwehr um Maximilian Angermeier und Felix Kreher hatte die SCU-Spitzen nach ersten, der Nervosität geschuldeten Unsicherheiten, nach spätestens einer halben Stunde im Griff. Und sollen das am Freitag wieder tun. „Konsequent wegverteidigen“, nennt Simon das. Da sei Leiden angesagt, „da müssen wir knallhart gegen den Ball arbeiten“.

Den Erfolg haben sie gebührend gewürdigt. Wohl wissend, dass der 2:0-Sieg vom Dienstagabend gegen den SC Unterpfaffenhofen nur die erste von vier Stationen auf dem Weg in die Bezirksliga ist. Die zweite wollen die Fußballer des Lenggrieser SC an diesem Freitagabend (18 Uhr) im Rückspiel am westlichen Münchner Stadtrand bewältigen. Nur mit einem Erfolg in der Summe beider Partien rückt das Team von Georg Simon in die nächste Relegationsrunde gegen den Sieger aus dem Kreis München vor. Beton anrühren und versuchen, das Ergebnis zu halten, wird der LSC nicht. „Wir wollen uns nicht hinten reinstellen, das mögen wir gar nicht“, stellt der Lenggrieser Übungsleiter klar. „Wir spielen auf Sieg und ziehen unser Spiel durch.“

Jeder ist heiß auf das Rückspiel

Die Lenggrieser starten ausgeruht in das Relegations-Rückspiel. Nach einer freiwilligen, lockeren Trainingseinheit am Mittwoch hatte die Mannschaft frei. Und jeder ist heiß auf die Fortsetzung des Aufstiegskampfes. Nur Sebastian Biagini ist zusammen mit Langzeitverletztem Mathias Gerg zum Zuschauen und Unterstützen von außen verdammt: Der Routinier zog sich am Dienstag nach einer Viertelstunde einen Kreuz- und Innenbandriss im linken Knie zu. Yasin Filiz soll ihn auch dieses Mal vertreten. Das machte er schon am Dienstag sehr gut. „Für Biagini ist es bitter, auch für uns ist es ein schmerzhafter Ausfall, aber jetzt müssen eben die Jüngeren ran, und das wollen sie auch“, sagt Simon. Zudem steht mit Martin Wasensteiner, der länger beruflich verhindert war, ein Edel-Joker zur Verfügung.

Unterstützung bekommen die Lenggrieser trotz Auswärtsspiel voraussichtlich auch von außen: Die Plätze im Mannschaftsbus nach Unterpfaffenhofen waren bald nach Abpfiff bereits vergeben. Wer die Mannschaft begleiten möchte, kann sich rechtzeitig vor Abfahrt am Freitag um 16.15 Uhr trotzdem am Sportheim versammeln: Es werden Fahrgemeinschaften gebildet.

Der Gegner ist nun besser bekannt. Der LSC hat sich auf gefährliche Diagonalbälle in die Spitze eingestellt. Versuchte zuletzt den eigenen Spielaufbau eher über die schnellen Außen Yasin Filiz und Jakob Gerg. Kann sich wohl auch erneut veränderten Bedingungen anpassen. Aber in erster Linie wollen die Lenggrieser den Ball haben. Denn dann wird der Gegner zum Handeln gezwungen. Und leistete sich womöglich den einen oder anderen Fehler. Den die Lenggrieser ausnutzen können. „Es ist bestimmt kein Vorteil, einem Rückstand hinterherzulaufen“, sagt Simon. „Solche Phasen nutzen wir aus, indem wir Geduld haben und die Bälle festmachen.“