Lenggries gegen Otterfing: Keine Kinder von Traurigkeit FUSSBALL - KREISLIGA 1

LSC-Trainer Stefan Simon erwartet aggressive Otterfinger. „Aber auch wir werden uns zu wehren wissen“, so Simon. Heiß auf sein Debüt in der Ersten ist Georg Müller.

Lenggries – Durch zwei knappe Niederlagen (2:3 gegen Real Kreuth, 1:2 gegen Spitzenreiter Miesbach) hat der TSV Otterfing den Kontakt zum Top-Trio der Kreisliga 1 verloren. Sechs Punkte beträgt inzwischen der Rückstand auf die drittplatzierte SG Hausham. Ob das in den vier Spielen bis zur Winterpause noch aufzuholen ist? „Schwer einzuschätzen“, sagt LSC-Trainer Stefan Simon, „aber wenn, dann ist ein Sieg gegen uns wohl der letzte Strohhalm.“ An diesen werden sich die Otterfinger im Heimspiel am Nordring (Samstag, 14 Uhr) klammern.

Bei den Tugenden Aggressivität und Zweikampfstärke sind auch die Lenggrieser „keine Kinder von Traurigkeit“, wie Simon anmerkt. „Wir werden uns zu wehren wissen.“ Doch abgesehen davon überwiegt bei den Isarwinklern das spielerische Element, was die 33 erzielten Tore hinlänglich belegen. Einer der treffsichersten LSC-Goalgetter, Michael Gerg (6), wird sein Konto bis auf Weiteres nicht mehr aufstocken: Er büffelt nun ein Jahr lang auf der Meisterschule in Regensburg. Ebenfalls verabschiedet hat sich Felix Merklinger, der in Stuttgart studiert.

„Wir erwarten engagierte und aggressive Otterfinger“, so Simon. „Wie bei unserem 2:1-Sieg auch schon.“ Ende August beharkten sich die beiden Teams in einem intensiven, kampfbetonten Spiel, bei dem die Lenggrieser als das glücklichere Team den Platz verließen. Glücklich deswegen, weil die Otterfinger in der Nachspielzeit durchaus einen Strafstoß hätten bekommen können.

Routinier Stefan Reiser muss einspringen

Auch wen der Trainer in der Innenverteidigung aufstellt, steht noch in den Sternen. Sebastian Biagini (Rückenprobleme) und Max Angermeier (Arbeitsunfall) haben jedenfalls während der Woche nicht trainieren können; eventuell muss Routinier Stefan Reiser einspringen. Die zahlreichen Absenzen könnte auch den Rückkehrern oder den Spielern aus der zweiten Reihe in die Karten spielen. Yasin Filiz hat nach auskurierter Corona-Infektion nur mit halber Kraft trainiert; für einen Kurzeinsatz könnte es freilich reichen.

Endler will in der Ersten Fuß fassen

Wer hingegen seinem ersten Einsatz im Herrenbereich entgegenfiebert, ist A-Junior Georg Müller – der Bub des langjährigen Goalgetters, der inzwischen zum Vereinschef avanciert ist. „Er hat in Sachen Torgefährlichkeit durchaus was vom Babba mitgekriegt“, feixt Simon, will aber erst einmal abwarten, wie sich die Partie in Otterfing entwickelt. „Wenn’s gar zu ruppig wird, tue ich ihm mit einem Einsatz keinen Gefallen.“ Ein weiterer Youngster, der nach einer auskurierten Sprunggelenksverletzung endlich in der Ersten Fuß fassen will, ist Alexander Endler. „Auf der Außenbahn ist er durchaus eine Option“, macht Trainer Stefan Simon dem Linksfuß berechtigte Hoffnungen auf einen heißen Tanz am Nordring.

Lenggrieser SC: Kleim – Kreher, Biagini (?), Angermeier (?), Mürnseer – Rinner, Freiberger, Ma. Gerg, L. Gerg – J. Gerg, Schnaderbeck – S. Reiser, Filiz, Dix, Endler, G. Müller jun.