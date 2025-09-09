Lenggries-Anführer Angermeier: „Aufstieg wäre der Gipfel“

Vergangenen Samstag führte Maximilian Angermeier das Kreisligateam des Lenggrieser SC in Abwesenheit von Hias Gerg als Kapitän auf das Feld. Sein Treffer zum 2:0 bedeutete die Vorentscheidung im Spiel gegen den TSV Peißenberg. Im Gespräch mit Kurier-Reporter Oliver Rabuser erläutert der 23-Jährige, warum sich der LSC gegen das Schlusslicht so lange mühen musste, was sich die Mannschaft für die Saison so vorgenommen hat und dafür aber auch tun muss.

Herr Angermeier, als Kapitän und Abwehrspieler hatten Sie das Spielgeschehen am Samstag weitgehend vor sich. Woran kann man die wenig begeisternde erste Halbzeit festmachen, und wie fällt Ihr Fazit generell aus?

Die erste Halbzeit war wirklich nicht so gut. Vor allem das Laufverhalten hat nicht gepasst. Das haben wir in der Pause angepasst, dadurch ist das Spiel etwas besser geworden. Aber nicht unbedingt auf dem Niveau, auf dem wir spielen möchten. Im Großen und Ganzen hat es dann aber gepasst, weil der Gegner auch nicht zu stark war.

Mit Hias und Leo Gerg fehlte dem Team eine halbe zentrale Achse. Inwieweit lässt sich das unruhige Spiel an den Absenzen festmachen?

Wir sind froh, dass wir beide haben und hätten sie auch in jedem Spiel gerne auf dem Platz stehen. Sollten sie dann tatsächlich mal fehlen, sind wir mit der Breite des Kaders gut aufgestellt.

War es eines der typischen Spiele, wo der Erste gegen den Letzten die Partie vor Anpfiff bereits im Kopf abgehakt hat?

Von der Einstellung her gab es aus meiner Sicht keine Probleme. Wir bespielen jeden Gegner so, als wäre er Erster, gehen jedes Spiel gleich an. Es war diesmal einfach eine schlechte erste Halbzeit. Mit Übermut oder mangelndem Respekt hatte das aber nichts zu tun.

Wie anders lässt sich die mangelhafte Leistung dann erklären? Ein stark dezimierter Kader wurde fast nicht gestresst...

Wir haben uns das Leben selbst etwas schwer gemacht. Auch wenn der Gegner nicht der beste war, haben wir es nicht gut gemacht, viele lange Bälle geschlagen, gerade in Situationen ohne Druck, was nicht unbedingt sein muss. Aber eine schlechte Halbzeit darf jeder mal spielen, und dafür, dass die zweite Hälfte einigermaßen und das Ergebnis komplett gepasst haben, ist das auch wieder in Ordnung.

Der LSC steht nach sechs Spieltagen ganz oben. Eine Momentaufnahme in einer starken Kreisliga. Wie bewerten Sie den Werdegang des Teams?

Wir machen so weiter wie bisher, wissen wie schwer es ist, aus dieser Kreisliga aufzusteigen. Es kann prinzipiell jeder jeden schlagen. Da musst du weiter Gas geben und versuchen, aus jedem Spiel das Beste rauszuholen.

Der Umbruch im Team zieht sich seit Jahren. Immer mehr junge Spieler drängen in den Herrenbereich. Ist das das Faustpfand für die Zukunft?

Es ist vor allem ein Beweis für die gute Jugendarbeit des LSC. Wir schauen uns jeden, der aus der Jugend kommt, genau an und können für den gesamten Herrenbereich auch jeden brauchen. Darauf sind wir stolz, so machen wir weiter.

Nach Stefan Schubert und Tom Mürnseer hat man mit Georg Simon nun einen jüngeren Trainer. Wie läuft da die Kommunikation zwischen junger Mannschaft und relativ jungem Coach?

Der Schorsch war ja schon mal da (mit seinem Bruder Stefan, d.Red), er kennt die Abläufe in Lenggries, weiß, was gefordert wird. Die Mannschaft ist sehr glücklich, dass wir ihn als Trainer haben. Ich glaube, Mannschaftsgefüge und Trainer passen sehr gut zusammen.

Als Erster wird man automatisch mit dem Begriff „Aufstieg“ konfrontiert. Wie geht das Team damit um? Gibt es eine Zielsetzung, sei es intern oder öffentlich?

Eine Zielsetzung sollte jeder Fußballer haben, das ist wichtig für die persönliche Entwicklung. Ziel ist natürlich oben mitzuspielen; sollten wir aufsteigen, wäre das der absolute Gipfel. Doch auch wenn es nicht klappen sollte, machen wir so weiter. Der Aufstieg ist kein Muss in Lenggries.

Mit Ihnen und den Gerg-Brüdern gibt es Lenggrieser Spieler mit Erfahrung bei höherklassigen Klubs. Welche Rolle wird dieser Führungsachse zuteil?

Ich für mich versuche einfach das, was ich schon erlebt habe, an die anderen Spieler weiterzugeben. Auch wenn der Altersunterschied zu den Meisten nicht wirklich groß ist. Die Truppe wird durch diese drei Personen etwas geführt.

Was speziell kann man den jungen Spielern mit Landes- und Bezirksligaerfahrung mitgeben?

In diesen Ligen gewinnt oft nicht die bessere Mannschaft, sondern jene, die mehr Leidenschaft auf den Platz bringt, wo sich jeder für den anderen den Allerwertesten aufreißt und Fehler des anderen ausbessert. Auch in der Kreisliga gewinnst du deine Spiele nur mit 110 Prozent Leistung sicher.