Lengfeld muss weiter bangen

Dieburg. In der Kreisoberliga Dieburg-Odenwald ist die Meisterschaftsfrage nach wie vor offen. Spitzenreiter TSV Altheim bekam drei Punkte kampflos, weil Gegner TSV Harreshausen zurückgezogen hat. Verfolger TSV Seckmauern setzte sich mit 5:2 gegen die TSG Steinbach durch und liegt vor dem letzten Spieltag am Mittwoch zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter auf Platz zwei. Was den Abstieg anbelangt, so könnte es nur zu einem Absteiger kommen, soweit der bedrohte TSV Höchst aus der Gruppenliga nicht auf direktem Wege in die Kreisoberliga absteigt. Umso bitterer deshalb die 1:3-Niederlage des TSV Lengfeld beim FV Eppertshausen. Lengfeld muss auf jeden Fall die SG Sandbach hinter sich lassen, die in Rimhorn mit 3:2 die Oberhand behielt. Feiern kann der TV Fränkisch-Crumbach, der nach einem 2:1-Zittersieg über Georgenhausen den Ligaverbleib gesichert hat.