Lengerich zittert sich zum Sieg!

Manchmal ist ein Sonntag einfach zu viel Fußball für ein einziges Herz. Der SV Lengerich-Handrup hat gegen den SV Teglingen ein Spiel hingelegt, das irgendwo zwischen Effizienz, Nervenkitzel und Adrenalinschock pendelte und am Ende knapp, aber verdient mit 4:3 gewann.

In einer ersten Halbzeit, die so ausgeglichen war wie ein Kreisligatisch nach dem dritten Bier, zeigte Lengerich-Handrup das, was Teglingen fehlte: den Killerinstinkt. Thomas Fehren nickte nach 20 Minuten ein, Justus Stoll legte per sehenswertem Distanzschuss nach. Zwei Chancen, zwei Tore, so sieht Effizienz in Reinform aus.

Nach dem Seitenwechsel wurde’s dann wild. Sebastian Stoll zirkelte einen Freistoß zum 3:0 ins Netz, ein Treffer, bei dem sogar die Eckfahne kurz applaudieren wollte. Doch Teglingen war noch nicht im Feierabendmodus: Krüßel verkürzte prompt, ehe Simon Schäfer im direkten Gegenzug wieder auf 4:1 stellte. Ein Spiel wie ein Jojo.

Dann der Schockmoment: ein heftiger Zusammenprall, beide Spieler müssen behandelt werden. Gute Besserung an dieser Stelle, Fußball ist schön, aber Gesundheit bleibt schöner.

In der Schlussphase schien Teglingen plötzlich zu merken, dass 90 Minuten länger dauern können, als man denkt. Schulte (90.) und Klene (90.+9) brachten die Gäste nochmal brandgefährlich heran. In der 90.+14 (!) Minute sah Noorullah Rasooly dann noch Gelb-Rot, und Lengerich-Handrup schwankte wie ein Schiff im Herbststurm.

Doch dann kam René Kranich. Der Torwart, der in der Nachspielzeit mit einer Parade den Ausgleich verhinderte und sich damit vermutlich einen Platz in der Kabinenlegende gesichert hat.

Am Ende blieb es beim 4:3, ein Sieg mit Herzklopfen-Garantie, irgendwo zwischen Spektakel und Nervenprobe. Und wer dabei war, weiß: Kreisligafußball kann manchmal schöner sein als Champions League.

____________________

Herzlake zeigt Listrup die kalte Kunstrasen-Realität

Ein grauer Sonntagnachmittag, ein Kunstrasenplatz in Herzlake und ein SV Listrup, der wohl lieber auf der heimischen Couch geblieben wäre. Schon nach wenigen Minuten war klar: Das wird kein Spaziergang, sondern eher ein Ausflug ins Lehrbuch des effektiven Gegners.

Herzlake legte los, als hätten sie einen Espresso zu viel im Blut. Nach drei Minuten rappelte es das erste Mal, Jannis Holterhaus traf und setzte damit den Ton für eine erste Halbzeit, die aus Listruper Sicht unter der Kategorie „bloß schnell vergessen“ verbucht werden darf. Neun Minuten später erhöhte Lukas Schwalen auf 2:0, ehe Holterhaus kurz vor dem Pausenpfiff noch einen draufsetzte. 3:0 zur Halbzeit, und das sogar völlig verdient.

Die Pause tat Listrup gut, allerdings nur kurz. Kaum war der zweite Durchgang angepfiffen, klingelte es erneut. Holterhaus, schon wieder, 4:0 in der 49. Minute. Ein Nachmittag, an dem Herzlake einfach alles gelang und Listrup die Rolle des Statisten blieb.

Doch immerhin: In der 63. Minute zeigte der SV Listrup ein Lebenszeichen. Hendrik Evers traf zum 4:1 und ließ für einen Moment den Glauben an die Fußballromantik wieder aufblitzen. Mehr war aber nicht drin. In der Nachspielzeit durfte Herzlake noch einmal vom Punkt ran, Connor James Auger verwandelte zum 5:1-Endstand.

Unterm Strich: Ein gebrauchter Tag für Listrup, der Kunstrasen bleibt kein Freund des SV Listrup. Jetzt heißt es: Mund abwischen, Grinsen bewahren und im Rückspiel nächste Woche zeigen, dass man’s besser kann.

____________________

Ein Chip, ein Tunnel und ein bisschen Pech in Bawinkel