Lengerich zittert sich zum Sieg!
Manchmal ist ein Sonntag einfach zu viel Fußball für ein einziges Herz. Der SV Lengerich-Handrup hat gegen den SV Teglingen ein Spiel hingelegt, das irgendwo zwischen Effizienz, Nervenkitzel und Adrenalinschock pendelte und am Ende knapp, aber verdient mit 4:3 gewann.
In einer ersten Halbzeit, die so ausgeglichen war wie ein Kreisligatisch nach dem dritten Bier, zeigte Lengerich-Handrup das, was Teglingen fehlte: den Killerinstinkt. Thomas Fehren nickte nach 20 Minuten ein, Justus Stoll legte per sehenswertem Distanzschuss nach. Zwei Chancen, zwei Tore, so sieht Effizienz in Reinform aus.
Nach dem Seitenwechsel wurde’s dann wild. Sebastian Stoll zirkelte einen Freistoß zum 3:0 ins Netz, ein Treffer, bei dem sogar die Eckfahne kurz applaudieren wollte. Doch Teglingen war noch nicht im Feierabendmodus: Krüßel verkürzte prompt, ehe Simon Schäfer im direkten Gegenzug wieder auf 4:1 stellte. Ein Spiel wie ein Jojo.
Dann der Schockmoment: ein heftiger Zusammenprall, beide Spieler müssen behandelt werden. Gute Besserung an dieser Stelle, Fußball ist schön, aber Gesundheit bleibt schöner.
In der Schlussphase schien Teglingen plötzlich zu merken, dass 90 Minuten länger dauern können, als man denkt. Schulte (90.) und Klene (90.+9) brachten die Gäste nochmal brandgefährlich heran. In der 90.+14 (!) Minute sah Noorullah Rasooly dann noch Gelb-Rot, und Lengerich-Handrup schwankte wie ein Schiff im Herbststurm.
Doch dann kam René Kranich. Der Torwart, der in der Nachspielzeit mit einer Parade den Ausgleich verhinderte und sich damit vermutlich einen Platz in der Kabinenlegende gesichert hat.
Am Ende blieb es beim 4:3, ein Sieg mit Herzklopfen-Garantie, irgendwo zwischen Spektakel und Nervenprobe. Und wer dabei war, weiß: Kreisligafußball kann manchmal schöner sein als Champions League.
____________________
Herzlake zeigt Listrup die kalte Kunstrasen-Realität
Ein grauer Sonntagnachmittag, ein Kunstrasenplatz in Herzlake und ein SV Listrup, der wohl lieber auf der heimischen Couch geblieben wäre. Schon nach wenigen Minuten war klar: Das wird kein Spaziergang, sondern eher ein Ausflug ins Lehrbuch des effektiven Gegners.
Herzlake legte los, als hätten sie einen Espresso zu viel im Blut. Nach drei Minuten rappelte es das erste Mal, Jannis Holterhaus traf und setzte damit den Ton für eine erste Halbzeit, die aus Listruper Sicht unter der Kategorie „bloß schnell vergessen“ verbucht werden darf. Neun Minuten später erhöhte Lukas Schwalen auf 2:0, ehe Holterhaus kurz vor dem Pausenpfiff noch einen draufsetzte. 3:0 zur Halbzeit, und das sogar völlig verdient.
Die Pause tat Listrup gut, allerdings nur kurz. Kaum war der zweite Durchgang angepfiffen, klingelte es erneut. Holterhaus, schon wieder, 4:0 in der 49. Minute. Ein Nachmittag, an dem Herzlake einfach alles gelang und Listrup die Rolle des Statisten blieb.
Doch immerhin: In der 63. Minute zeigte der SV Listrup ein Lebenszeichen. Hendrik Evers traf zum 4:1 und ließ für einen Moment den Glauben an die Fußballromantik wieder aufblitzen. Mehr war aber nicht drin. In der Nachspielzeit durfte Herzlake noch einmal vom Punkt ran, Connor James Auger verwandelte zum 5:1-Endstand.
Unterm Strich: Ein gebrauchter Tag für Listrup, der Kunstrasen bleibt kein Freund des SV Listrup. Jetzt heißt es: Mund abwischen, Grinsen bewahren und im Rückspiel nächste Woche zeigen, dass man’s besser kann.
____________________
Ein Chip, ein Tunnel und ein bisschen Pech in Bawinkel
Donnerstagabend in Bawinkel, Flutlicht, feuchter Rasen - ein Abend, an dem selbst der Ball manchmal keine Lust hatte zu rollen. Die Börger Jungs mussten sich am Ende knapp mit 3:2 geschlagen geben, aber es war so ein Spiel, bei dem man sich fragt: Wie konnte das eigentlich passieren?
Der Auftakt lief jedenfalls nach klassischem „Nicht-so-gelaufen-wie-geplant“-Drehbuch. Nach acht Minuten segelte eine Ecke in den Strafraum der Gäste, es wurde kurz gewühlt, gemurmelt und plötzlich stand’s 1:0 für die Gastgeber. Kein Weltuntergang, aber auch kein Start zum Verlieben.
Zum Glück hatte Yanneck Kuhr andere Pläne. Ein eleganter Chipball in die Tiefe, Johannes Gertken startete, sah den Torwart, sah die Lücke und tunnelt ihn einfach. 1:1. Der Moment, in dem man kurz dachte: Das läuft jetzt! Tat es aber erstmal nicht. Bawinkel übernahm das Kommando, während Börger versuchte, Ordnung ins Mittelfeld zu bringen und die Schuhe von Schlamm zu befreien.
Nach der Pause kippte das Spiel dann langsam in Börgers Richtung. In der 70. Minute wurde Dominik Albers im Strafraum gefällt und Noah Langen verwandelte den Elfer mit der Ruhe eines Mannes, der schon wusste, dass er gleich im Spielbericht steht. 2:1 für Börger, das roch kurz nach Auswärtssieg.
Aber Bawinkel wäre nicht Bawinkel, wenn sie nicht noch einen Pfeil im Köcher hätten. In der 78. Minute fiel der Ausgleich, acht Minuten später das 3:2, nach einem Ballgewinn, über dessen Fairness man sich wohl noch beim nächsten Training unterhalten wird.
Danach warf Börger nochmal alles nach vorn, aber das Runde wollte einfach nicht mehr ins Eckige. Am Ende blieb es beim 3:2, ein Ergebnis, das weniger nach Fußballspiel als nach knapp verpasstem Happy End klingt.
Trotz allem: Eine gute Leistung, viel Moral und ein Spiel, das man mit einem leichten Kopfschütteln und einem Schmunzeln abhaken kann.