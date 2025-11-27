Lengenfeld verpflichtet Oliver Überall als neuen Coach

Mit Überall konnten die Entscheidungsträger der DJK um Abteilungsleiter Josef Spielvogel einen durchaus bekannten Namen für sich gewinnen. Jeweils vier Jahre trainierte der Fast-40-Jährige den SV Töging und die SpVgg Willenhofen in der Kreisklasse und Kreisliga. Durch diese Engagements kennt er die Kreisklasse 3 bestens. Seit seinem Abschied aus Willenhofen im Frühjahr diesen Jahres war der ehemalige Torjäger des SV Breitenbrunn ohne Verein. Nun hat er einen neuen Trainerjob.



Für seine Zusage in Lengenfeld führt Oliver Überall mehrere Gründe auf: „Es gab in den letzten Wochen sowohl mit den Vorständen und dem Abteilungsleiter, als auch mit den Spielführern viele gute und konstruktive Gespräche. Vor allem freue ich mich darauf, die jungen, talentierten Spieler weiterzuentwickeln und zusammen mit den erfahrenen Spielern eine Mannschaft zu formen.“ Des Weiteren: „Das sportliche Umfeld und die äußeren Rahmenbedingungen sind in Lengenfeld perfekt, und so gehe ich ab Februar mit großer Vorfreude die neue sportliche Herausforderung an. Mein Ziel ist es, die Spieler schnellstmöglich kennenzulernen und ihre Stärken auf den Platz zu bringen, so dass wir in der Rückrunde die nötigen Punkte für den Klassenerhalt einfahren“, so der B-Lizenz-Inhaber.



Groß ist die Freude auch bei den Verantwortlichen des Dorfvereins aus dem Landkreis Neumarkt. Mit der Verpflichtung des neuen Trainers habe man „einen weiteren Mosaikstein für die Zukunft des Vereins abschließen können“, heißt es. In der aktuellen Saison hinkt der Vorjahresvierte der Kreisklasse 3 den eigenen Ansprüchen hinterher. Zur Winterpause rangiert Lengenfeld auf dem elften Tabellenplatz, hat nur zwei Punkte Vorsprung auf die Relegationszone. Unter der Regie Überalls soll der Klassenerhalt so schnell wie möglich fixiert werden.