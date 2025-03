Lengede stößt mit "überragender Defensivleistung" den Bock um

In der ersten Halbzeit war nicht sehr viel los. Fallersleben war das dominante Team und machte der Hintermannschaft des SVL das Leben schwer. "Wir haben kurz vor der Pause auf eine Fünferkette umgestellt, denn Fallersleben hat uns das Leben schwer gemacht durch das laute und hohe Pressing." so Lengedes Co-Trainer Sascha Fassa.

Kurz vor der Pause bekam Lengede dann eine sehr harte Gelb/Rote Karte zugesprochen, die Michele Fassa, der Kapitän, bekam. Lengede blieb nach dem Platzverweis bei der Fünferkette und agierte im 5-4-0. "Wir wussten dass Fallersleben das Spiel machen muss und wollten hinten einfach stabil stehen und vorne dran glauben, dass wir die wenigen Chancen, die sich uns ergeben, nutzen." so Fassa über die Halbzeitansprache.

In der 55. Minute ging der Matchplan dann direkt auf. Nach einem Konter verwandelte Yasin Chehab zum 1:0. Danach rann Fallersleben an, scheiterte aber am gut parierenden Keeper Enes-Kaan Kaya. In der 60. Minute wurde der Aufwand der Gäste allerdings belohnt und der eingewechselte Norman Poguntke traf mit seinem sechsten Saisontor zum Ausgleich.