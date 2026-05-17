Lengede schlägt Fallersleben, Volkmarode punktet in Bovenden

– Foto: Jens Grothe

Der 28. Spieltag der Landesliga Braunschweig ist absolviert und wir sind mitten in der heißen Phase angekommen. Im Titelrennen hofft Gifhorn weiterhin auf einen Patzer von Vorsfelde, während Volkmarode im Keller ein kleines Wunder braucht..

Der BSC Acosta hat sich mit 4:2 bei Germania Wolfenbüttel durchgesetzt. Sebastian Schlüschen brachte die Gastgeber früh in Führung (9.), doch Maurice Franke drehte die Partie mit drei Treffern (20., 27., 44.) noch vor der Pause. Nach dem Anschlusstreffer von Yvon Eclador Kemtsap Goune (54.) sorgte Paul Luka Preß in der 81. Minute für die Entscheidung. Es war der Klassenerhalt für Acosta.

Der MTV Gifhorn gewann sein Heimspiel gegen Eintracht Northeim mit 2:1. Thierry Ngoudjou Patigo brachte die Gäste zunächst in Führung (14.), ehe Ensar Maloku nur wenig später ausglich (26.). Julio Rodrigues erzielte in der 71. Minute den Siegtreffer für Gifhorn. Gifhorn bleibt einen Punkt hinter Vorsfelde. Northeim ist nach der fünften Niederlage in Serie noch nicht gerettet.

Der SV Lengede hat einen frühen Zwei-Tore-Rückstand gedreht und gewann mit 3:2 beim VfB Fallersleben. David Albanese (2.) und Dennis Pollak (9.) sorgten zunächst für einen perfekten Start der Hausherren, doch Theo Jacques Tripler (14.), Michele Fassa (23.) und Felix Kreykenbohm (44.) drehten die Partie noch vor der Pause. Lengede holte die ersten Auswärtszähler und sorgt zum Abschied aus der Landesliga nochmal für Aufsehen. Fallersleben feierte dennoch den Klassenerhalt.

Der SSV Kästorf hat das Auswärtsspiel bei FT Braunschweig mit 3:1 gewonnen. Leander Petry brachte die Gäste früh in Führung (10.), Marius Saikowski erhöhte auf 2:0 (21.). Luca Faustmann verkürzte in der 33. Minute, ehe Petry mit seinem zweiten Treffer in der 82. Minute alles klarmachte. Kästorf ist nun seit neun Partien in Serie unbesiegt gegen die Freien Turner und bleibt auf Platz drei.

Der SSV Vorsfelde feierte einen klaren 5:1-Heimsieg gegen Sülbeck/Immensen. Dennis Dubiel brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (9.), Justin Neuner erhöhte vor der Pause (34.). Mahmud Chaaban traf nach dem Seitenwechsel doppelt (53., 63.), Frederik Wille erzielte den Ehrentreffer (82.), bevor Canel-Liam Topsakal den Schlusspunkt setzte (90.).

Vorsfelde bleibt auf der Pole-Position.

Zwischen dem Bovender SV und RW Volkmarode gab es keinen Sieger. Bovenden hatte über weite Strecken mehr Ballbesitz und Spielanteile, Volkmarode verteidigte jedoch kompakt und setzte selbst offensive Nadelstiche. Tore fielen am Ende nicht. Die Gäste müssen in zwei ausstehenden Partien drei Punkte Rückstand auf Northeim einholen, um die Klasse zu halten.