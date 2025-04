Lengede macht in zehn Minuten den Heimsieg perfekt

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Den Grundstein für den Heimsieg legte der SVL mit einer sehr starken ersten Halbzeit, in der vor allem zehn super Minuten den Gästen das Genick brach. In der 24 Minute flankte Jannis Bornemann perfekt auf den zweiten Pfosten, wo Yasin Chehab vollendete. Nur vier Minuten später sah Michele Fassa, dass Erik Woyna im Tor der Gäste zu weit von der Linie entfernt stand und überwand ihn mit einem gezielten Chipper. Nach einer Einzelleistung erzielte Chehab dann das 3:0 in der 34. Minute und der Heimsieg war Lengede kaum noch zu nehmen.

In der zweiten Leistung ließ Lengede dann etwas nach und man ruhte sich etwas auf dem Ergebnis auf, sodass Salzgitter auch eine kleine Drangphase hatte. Ein Konter, den wieder Yasin Chehab vollendete, sorgte dann für das 4:0. "Yasin hatte einen echten Sahnetag." so Sascha Fassa, Co-Trainer des SV Lengede.

Die Gäste hatten sogar noch die Riesen-Chance auf den Ehrentreffer, doch einen Elfmeter parierte Enes Kaya stark, sodass es beim 4:0 blieb. "Defensiv war es eine super Teamleistung und offensiv haben wir die Dinger reingemacht. Alles in Allem war es perfekt und wir hoffen, dass es so weiter geht und wir uns peu a peu unten rausspielen." so Fassa resümierend.