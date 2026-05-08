Lengede gibt zwei weitere Transfers bekannt Beide kommen aus Salzdahlum von NK · Heute, 22:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa Stuttgart

Der SV Lengede treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat gleich zwei weitere Neuzugänge vorgestellt. Mit Marlin Goldstein und Kerim Cedrik Charfi wechseln zwei Offensivspieler zum baldigen Bezirksligisten.

Marlin Goldstein kommt vom MTV Salzdahlum und soll das Mittelfeld verstärken. Der 21-Jährige war zuvor bereits für den MTV Wolfenbüttel aktiv und bringt laut Verein „die DNA des spanischen Fußballs mit – technisch stark, spielintelligent und mit einem sauberen Gefühl für den Ball.“ Der Neuzugang selbst erklärte seine Entscheidung für den Wechsel so: „Das neue Projekt mit den jungen Spielern und das Trainerteam haben mich überzeugt.“ Seine Qualitäten sieht der Verein vor allem „in seiner Technik, seiner Zweikampfstärke und seiner Mentalität – immer mit dem Anspruch, das Maximum rauszuholen.“ Für die kommende Saison wolle Goldstein sich „weiterentwickeln und gemeinsam mit dem Team das Beste aus der Saison machen.“

Auch Kerim Cedrik Charfi schließt sich dem SV Lengede vom MTV Salzdahlum an. Der 24-Jährige soll mit seiner Dynamik das Offensivspiel beleben. Laut Verein bringt er „viel Tempo und Intensität“ mit und könne „über die linke oder rechte Seite“ eingesetzt werden. Charfi begründete seinen Wechsel ebenfalls mit der sportlichen Perspektive: „Ich sehe hier bessere sportliche Perspektiven für mich und denke, dass ich gut in diese junge Mannschaft passe.“ Seine größten Stärken lägen „in seiner Schnelligkeit, seiner körperlichen Präsenz in den Zweikämpfen und seinem Ehrgeiz.“