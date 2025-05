Lengede gewinnt Sechs-Punkte-Spiel; Nörten mit Achtungserfolg

Der Aufsteiger aus Braunschweig startete sehr gut in Kästorf. Man war das bessere Team und ging verdient durch Paul Preß nach 40 Minuten in Führung. Noch vor der Halbzeit schlug Leander Petry für Kästorf zu und glich aus. Vollendet wurde die Partie, in der Kästorf in der Halbzeit verletzungsbedingt den Keeper Wechsel musste, durch den Siegtreffer von Dimitrios Tsampasis in der 82. Minute. Die Gäste rutschten auf Rang zwölf ab.