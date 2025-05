Lengede empfängt den 1. SC Göttingen 05!

Fünf Punkte Abstand hat Lengede vor dem TuSpo Petershütte, der aktuell auf dem Abstiegsrang steht. Dafür war der Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Northeim immens wichtig. "Lengede ist noch nicht gerettet und wird hochmotiviert sein. Außerdem haben wir immer Schwierigkeiten in Lengede gehabt." so Jozo Brinkwerth, Trainer der Gäste. In der Tat haben die 05er in Lengede selten was zu holen gehabt. Das letzte direkte Duell in der Ferne ging mit 4:0 an Lengede.

Für die Göttinger ist es das letzte richtige Auswärtsspiel, bevor man am Mittwoch das Derby gegen die SVG bestreitet. Für das Auswärtsspiel in Lengede wird die Sturmreihe etwas umgebaut. "Linus Nolte und Ali Ismail sind gelb gesperrt und Raphael Polczyk wird mit Adduktorenproblemen fehlen. Es wird größere Umstellungen geben, aber nach der Niederlage ist das vielleicht auch genau das richtige, jetzt frischen Wind zu bringen." so Jozo Brinkwerth.

Göttingen 05 steht auf dem dritten Rang und will mit dem einen Spiel in der Hinterhand den zweiten Platz von Kästorf zurückerobern, sich aber auch aufs Derby vorbereiten. Anpfiff am Sonntag ist dann um 15.00 Uhr in Lengede.