 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

Lengdorfs Torfestival und Breu-Doppelpack prägen den Auftakt

Start nach Maß in der Kreisliga 2 Donau/Isar: Torhunger und packende Aufholjagden am ersten Spieltag

von Helmut Kampa · Heute, 17:48 Uhr · 0 Leser
– Foto: Stephan Schikowski

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Kreisliga 2
FC Moosburg
Attaching
Moosinning II
Wartenberg

Der erste Spieltag bot den Fans direkt spektakulären Offensivfußball und treffsichere Torjäger. Besonders Thomas Breuvom SC Moosen/Vils, Maximilian Mayer sowie Florian Spielberger (beide FC Lengdorf) und Andre Huber von der BSG Taufkirchen zeigten sich eiskalt vor dem Gehäuse und bescherten ihren Teams mit jeweils zwei erzielten Treffern einen Einstand nach Maß.

Heute, 13:30 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
SV Eichenried
SV EichenriedEichenried
2
1
Abpfiff

Altenerding zittert sich zum Heimsieg im Landkreis-Duell
Die SpVgg Altenerding behielt vor 160 Zuschauern knapp die Oberhand im Duell mit dem SV Eichenried. Alexander Gschwend sorgte in der 29. Minute für die verdiente Führung der Heimelf. Als Michael Kopp kurz nach dem Seitenwechsel einen Foulelfmeter sicher zum 2:0 verwandelte (49.), schien die Messe gelesen. Eichenried steckte jedoch nicht auf und verkürzte durch Marius Keller (60.) auf 2:1. In einer hitzigen Schlussphase verteidigte Altenerding den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft.

Heute, 15:00 Uhr
FC Ampertal Unterbruck
FC Ampertal UnterbruckUnterbruck
FC Lengdorf
FC LengdorfFC Lengdorf
1
6
Abpfiff

Lengdorfer Offensiv-Feuerwerk demontiert Unterbruck
Ein brutales Erwachen gab es für den FC Ampertal Unterbruck vor 140 Zuschauern im Heimspiel gegen den entfesselten FC Lengdorf. Die Gäste dominierten von Beginn an nach Belieben. Georg Reiter (7.) und Maximilian Mayer (19.) stellten früh auf 0:2. Direkt nach der Pause erhöhte Florian Spielberger per Foulelfmeter (46.), ehe Mayer (59.), erneut Spielberger (60.) und Reiter (64.) das Ergebnis binnen weniger Minuten auf ein sensationelles 0:6 hochschraubten. Der Treffer von Christopher Trautmann zum 1:6 (66.) war nicht mehr als Ergebniskosmetik an einem geschichtsträchtigen Nachmittag.

Gestern, 14:00 Uhr
SC Moosen/Vils
SC Moosen/VilsSC Moosen/Vi
TSV Eching
TSV EchingTSV Eching
2
2
Abpfiff

Last-Minute-Punkt rettet Eching im packenden Remis
Ein echtes Drama bekamen die 120 Zuschauer in Moosen geboten. Der TSV Eching erwischte den besseren Start und ging durch Alexandru Dubinschi in Führung (34.). Knapp vor dem Pausenpfiff schlug der SC Moosen zurück: Goalgetter Thomas Breu traf zum 1:1 (45.). Im zweiten Durchgang drehte Breu die Partie mit seinem zweiten Treffer komplett (63.). Moosen sah schon wie der sichere Sieger aus, doch Eching mobilisierte die letzten Reserven. In der 86. Minute belohnte Burhan Mustafov die Moral der Gäste und traf zum leistungsgerechten 2:2-Ausgleich.

Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr
TSV Wartenberg
TSV WartenbergWartenberg
SC Kirchdorf 1971
SC Kirchdorf 1971SC Kirchdorf
2
0
Abpfiff

Sicherer Auftakterfolg für Wartenberg
Der TSV Wartenberg feierte einen verdienten Heimsieg zum Saisonauftakt. Vor 100 Zuschauern übernahmen die Hausherren früh die Initiative. Nach einer knappen halben Stunde brach Markus Pöppel den Bann und erzielte das umjubelte 1:0 (29.). Der SC Kirchdorf bemühte sich im Anschluss um Struktur, fand jedoch kaum Lücken in der gegnerischen Defensive. In der 66. Minute sorgte Josef Pfoser mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Wartenberg brachte den Vorsprung danach clever über die Zeit und sicherte sich die ersten drei Zähler.

Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr
SV Kranzberg
SV KranzbergSV Kranzberg
FC Moosburg
FC MoosburgFC Moosburg
2
0

Früher Schock wirft Moosburg aus der Bahn
Besser hätte der Einstand für den SV Kranzberg nicht laufen können. Bereits in der 5. Spielminute düpierte Sebastian Schredl die Hintermannschaft des FC Moosburg und traf zur blitzschnellen Führung. Die Gäste steckten nicht auf, bissen sich an der Kranzberger Abwehrkette jedoch die Zähne aus. Als Moosburg in der Schlussphase alles nach vorne warf, schlug Kranzberg eiskalt zu: Michael Kopp vollendete einen Konter in der 80. Minute zum 2:0-Endstand. 100 Zuschauer sahen einen disziplinierten Auftritt der Heimelf.

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
FC Finsing
FC FinsingFC Finsing
BC Attaching
BC AttachingAttaching
2
0
Abpfiff

Finsing zeigt sich von der effizienten Seite
Vor einer Kulisse von 70 Zuschauern verbuchte der FC Finsing einen makellosen Einstand gegen den BC Attaching. Das Spiel war taktisch geprägt, doch Finsing schlug im richtigen Moment zu. In der 29. Minute verwertete Jonas Dirscherl eine Hereingabe zum Führungstreffer. Attaching drängte nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich, schaffte es aber zu selten in die gefährliche Zone. Genau in der Drangphase der Gäste setzte Christian Rickhoff den Schlusspunkt: Sein Treffer zum 2:0 (70.) erstickte die Attachinger Hoffnungen endgültig.

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
BSG Taufkirchen
BSG TaufkirchenTaufkirchen
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning II
3
1
Abpfiff

Huber-Doppelpack bricht den Bann im Fan-Fest
Das zuschauerstärkste Spiel des Tages erlebten 225 Fußballbegeisterte in Taufkirchen. Die BSG Taufkirchen legte wie die Feuerwehr los. Angetrieben von der Kulisse netzte Andre Huber bereits in der 10. Minute ein. Direkt nach der Pause war es erneut Huber, der auf 2:0 stellte (48.). Die Reserve des FC Moosinning bewies jedoch Moral. Ein verwandelter Handelfmeter von Benedikt Thumbs (55.) brachte die Gäste noch einmal heran. Die Hoffnung währte kurz: Simon Georgakos behielt in der 63. Minute vom Elfmeterpunkt die Nerven und stellte den alten Abstand zum 3:1-Sieg wieder her.

Tabelle: Kreisliga 2 Donau/Isar (1. Spieltag)

Nach dem ersten Spieltag führt der FC Lengdorf die Tabelle der Kreisliga 2 Donau/Isar aufgrund des besseren Torverhältnisses an. Direkt dahinter auf dem zweiten Platz folgt die BSG Taufkirchen. Die Ränge drei bis fünf teilen sich der TSV Wartenberg, der FC Finsing und der SV Kranzberg, die allesamt mit der identischen Tordifferenz gestartet sind. Die SpVgg Altenerding belegt nach ihrem Auftakterfolg den sechsten Tabellenplatz.
Im gesicherten Mittelfeld rangieren der SC Moosen/Vils und der TSV Eching punktgleich auf dem geteilten siebten Platz. Auf dem neunten Rang steht der SV Eichenried, gefolgt von der Reserve des FC Moosinning auf Platz zehn. Die Plätze elf und zwölf werden vom FC Moosburg und dem BC Attaching eingenommen. Der SC Kirchdorf 1971 belegt den dreizehnten Tabellenplatz, während der FC Ampertal Unterbruck nach der ersten Runde das Schlusslicht auf Rang vierzehn bildet.

Vorschau auf den nächsten Spieltag

Der zweite Spieltag der Kreisliga 2 Donau/Isar steht vor der Tür und bringt nach den Ergebnissen der Auftaktrunde direkt einige spannende Konstellationen mit sich.

BC Attaching – SV Kranzberg (Fr., 21.08.26, 19:30 Uhr)
Eröffnet wird die Runde am Freitagabend in Attaching. Die Gastgeber mussten zum Start eine 0:2-Niederlage beim FC Finsing hinnehmen und stehen vor eigenem Publikum bereits unter Zugzwang. Zu Gast ist der SV Kranzberg, der mit viel Rückenwind anreist: Die Kranzberger feierten einen optimalen Einstand durch einen verdienten 2:0-Heimsieg gegen den FC Moosburg.

FC Moosinning II – SpVgg Altenerding (Sa., 22.08.26, 15:00 Uhr)
Am Samstagnachmittag empfängt die Moosinner Reserve die SpVgg Altenerding. Die Hausherren mussten sich am ersten Spieltag trotz Gegenwehr mit 1:3 bei der BSG Taufkirchen geschlagen geben. Nun wartet die nächste schwere Aufgabe, denn Altenerding reist mit drei Punkten im Gepäck an – die Spielvereinigung bezwang den SV Eichenried im Landkreis-Duell knapp mit 2:1.

SC Kirchdorf 1971 – TSV Eching (So., 23.08.26, 14:00 Uhr)
Der Sonntag startet in der Berghofarena, wo der SC Kirchdorf 1971 den TSV Eching fordert. Die Kirchdorfer blieben zum Auftakt beim 0:2 in Wartenberg ohne eigenen Torerfolg und wollen nun die ersten Punkte einfahren. Die Gäste aus Eching bewiesen am vergangenen Wochenende Nehmerqualitäten und sicherten sich beim späten 2:2-Unentschieden im Moosen einen Zähler.

SC Moosen/Vils – FC Ampertal Unterbruck (So., 23.08.26, 15:00 Uhr)
Der SC Moosen/Vils blickt auf ein torreiches 2:2 gegen Eching zurück, bei dem man den Sieg erst in den Schlussminuten aus der Hand gab. Im Heimspiel gegen den FC Ampertal Unterbruck soll nun der erste Dreier her. Für die Gäste aus Unterbruck gilt es vor allem, Stabilität in die Defensive zu bekommen, nachdem man beim heftigen 1:6 gegen Lengdorf komplett unter die Räder kam.

FC Lengdorf – BSG Taufkirchen (So., 23.08.26, 15:00 Uhr)
In Lengdorf steigt das absolute Topspiel des zweiten Spieltags. Hier trifft der aktuelle Tabellenführer auf den direkten Verfolger. Die Lengdorfer setzten mit ihrem 6:1-Kantersieg in Unterbruck das sportliche Ausrufezeichen des ersten Spieltags. Die BSG Taufkirchen präsentierte sich beim 3:1 gegen Moosinning II ebenfalls in Torlaune und fordert den Spitzenreiter nun im direkten Duell.

SV Eichenried – FC Finsing (So., 23.08.26, 15:00 Uhr)
Der SV Eichenried ging trotz des Anschlusstreffers beim 1:2 in Altenerding leer aus und strebt im ersten Heimspiel der Saison Wiedergutmachung an. Die Aufgabe wird jedoch anspruchsvoll: Der FC Finsing reist mit der Empfehlung eines souveränen 2:0-Heimerfolgs gegen den BC Attaching an und will den perfekten Saisonstart ausbauen.

TSV Wartenberg – FC Moosburg (So., 23.08.26, 17:00 Uhr)
Abgerundet wird der Spieltag am späten Sonntagnachmittag in Wartenberg. Die Heimelf überzeugte zum Auftakt mit einem kontrollierten 2:0-Sieg gegen den SC Kirchdorf. Ganz andere Vorzeichen herrschen beim Traditionsverein FC Moosburg: Nach der 0:2-Niederlage in Kranzberg stehen die Moosburger auswärts vor einer hohen Hürde, um den Fehlstart abzuwenden.