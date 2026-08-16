Lengdorfs Torfestival und Breu-Doppelpack prägen den Auftakt

Altenerding zittert sich zum Heimsieg im Landkreis-Duell Die SpVgg Altenerding behielt vor 160 Zuschauern knapp die Oberhand im Duell mit dem SV Eichenried. Alexander Gschwend sorgte in der 29. Minute für die verdiente Führung der Heimelf. Als Michael Kopp kurz nach dem Seitenwechsel einen Foulelfmeter sicher zum 2:0 verwandelte (49.), schien die Messe gelesen. Eichenried steckte jedoch nicht auf und verkürzte durch Marius Keller (60.) auf 2:1. In einer hitzigen Schlussphase verteidigte Altenerding den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft.

Lengdorfer Offensiv-Feuerwerk demontiert Unterbruck Ein brutales Erwachen gab es für den FC Ampertal Unterbruck vor 140 Zuschauern im Heimspiel gegen den entfesselten FC Lengdorf. Die Gäste dominierten von Beginn an nach Belieben. Georg Reiter (7.) und Maximilian Mayer (19.) stellten früh auf 0:2. Direkt nach der Pause erhöhte Florian Spielberger per Foulelfmeter (46.), ehe Mayer (59.), erneut Spielberger (60.) und Reiter (64.) das Ergebnis binnen weniger Minuten auf ein sensationelles 0:6 hochschraubten. Der Treffer von Christopher Trautmann zum 1:6 (66.) war nicht mehr als Ergebniskosmetik an einem geschichtsträchtigen Nachmittag.

Last-Minute-Punkt rettet Eching im packenden Remis Ein echtes Drama bekamen die 120 Zuschauer in Moosen geboten. Der TSV Eching erwischte den besseren Start und ging durch Alexandru Dubinschi in Führung (34.). Knapp vor dem Pausenpfiff schlug der SC Moosen zurück: Goalgetter Thomas Breu traf zum 1:1 (45.). Im zweiten Durchgang drehte Breu die Partie mit seinem zweiten Treffer komplett (63.). Moosen sah schon wie der sichere Sieger aus, doch Eching mobilisierte die letzten Reserven. In der 86. Minute belohnte Burhan Mustafov die Moral der Gäste und traf zum leistungsgerechten 2:2-Ausgleich.

Sicherer Auftakterfolg für Wartenberg Der TSV Wartenberg feierte einen verdienten Heimsieg zum Saisonauftakt. Vor 100 Zuschauern übernahmen die Hausherren früh die Initiative. Nach einer knappen halben Stunde brach Markus Pöppel den Bann und erzielte das umjubelte 1:0 (29.). Der SC Kirchdorf bemühte sich im Anschluss um Struktur, fand jedoch kaum Lücken in der gegnerischen Defensive. In der 66. Minute sorgte Josef Pfoser mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Wartenberg brachte den Vorsprung danach clever über die Zeit und sicherte sich die ersten drei Zähler.

Früher Schock wirft Moosburg aus der Bahn Besser hätte der Einstand für den SV Kranzberg nicht laufen können. Bereits in der 5. Spielminute düpierte Sebastian Schredl die Hintermannschaft des FC Moosburg und traf zur blitzschnellen Führung. Die Gäste steckten nicht auf, bissen sich an der Kranzberger Abwehrkette jedoch die Zähne aus. Als Moosburg in der Schlussphase alles nach vorne warf, schlug Kranzberg eiskalt zu: Michael Kopp vollendete einen Konter in der 80. Minute zum 2:0-Endstand. 100 Zuschauer sahen einen disziplinierten Auftritt der Heimelf.

Finsing zeigt sich von der effizienten Seite Vor einer Kulisse von 70 Zuschauern verbuchte der FC Finsing einen makellosen Einstand gegen den BC Attaching. Das Spiel war taktisch geprägt, doch Finsing schlug im richtigen Moment zu. In der 29. Minute verwertete Jonas Dirscherl eine Hereingabe zum Führungstreffer. Attaching drängte nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich, schaffte es aber zu selten in die gefährliche Zone. Genau in der Drangphase der Gäste setzte Christian Rickhoff den Schlusspunkt: Sein Treffer zum 2:0 (70.) erstickte die Attachinger Hoffnungen endgültig.

Huber-Doppelpack bricht den Bann im Fan-Fest

Das zuschauerstärkste Spiel des Tages erlebten 225 Fußballbegeisterte in Taufkirchen. Die BSG Taufkirchen legte wie die Feuerwehr los. Angetrieben von der Kulisse netzte Andre Huber bereits in der 10. Minute ein. Direkt nach der Pause war es erneut Huber, der auf 2:0 stellte (48.). Die Reserve des FC Moosinning bewies jedoch Moral. Ein verwandelter Handelfmeter von Benedikt Thumbs (55.) brachte die Gäste noch einmal heran. Die Hoffnung währte kurz: Simon Georgakos behielt in der 63. Minute vom Elfmeterpunkt die Nerven und stellte den alten Abstand zum 3:1-Sieg wieder her.

Tabelle: Kreisliga 2 Donau/Isar (1. Spieltag)

Nach dem ersten Spieltag führt der FC Lengdorf die Tabelle der Kreisliga 2 Donau/Isar aufgrund des besseren Torverhältnisses an. Direkt dahinter auf dem zweiten Platz folgt die BSG Taufkirchen. Die Ränge drei bis fünf teilen sich der TSV Wartenberg, der FC Finsing und der SV Kranzberg, die allesamt mit der identischen Tordifferenz gestartet sind. Die SpVgg Altenerding belegt nach ihrem Auftakterfolg den sechsten Tabellenplatz.

Im gesicherten Mittelfeld rangieren der SC Moosen/Vils und der TSV Eching punktgleich auf dem geteilten siebten Platz. Auf dem neunten Rang steht der SV Eichenried, gefolgt von der Reserve des FC Moosinning auf Platz zehn. Die Plätze elf und zwölf werden vom FC Moosburg und dem BC Attaching eingenommen. Der SC Kirchdorf 1971 belegt den dreizehnten Tabellenplatz, während der FC Ampertal Unterbruck nach der ersten Runde das Schlusslicht auf Rang vierzehn bildet.