Lengdorfs doppelter Blitzstart: Verdientes Remis gegen Finsing

Nach einer Viertelstunde meldete sich der Tabellenführer an. Kilian Dirscherl setzte sich über links durch, aber in seinen Schuss brachte ein FCL-Verteidiger seinen Fuß. Mit Klasse-Fußabwehr verhinderte FCL-Torhüter Johannes Preis zwei Minuten später gegen Tom Simml einen Einschlag.

Die Gastgeber starteten perfekt in dieses Landkreisderby. Keine drei Minuten waren absolviert, da brachte Maximilian Mayer den Ball flach und platziert mit links im langen Pfosten zum 1:0 unter, obwohl er schon sehr weit abgedrängt war. Lengdorf blieb am Drücker. Nach elf Minuten landete ein Chipp-Ball im Lauf von Georg Reiter, der zu überhastet volley abzog, sodass Finsings Schlussmann Daniel Schröder ohne große Mühe klären konnte.

Als Finsings Patrick Forchhammer nach 20 Minuten für den verletzten Markus Rickhoff gekommen, beim Sturmlauf über links nur durch ein Foul zu bremsen war, gab’s die Doppelstrafe. Stefan Lechner sah Gelb, und den Freistoß von Christian Rickhoff lenkte Dominik Keuter mit langem Bein zum 1:1 in die Maschen (24.)

Dann war Lengdorf wieder im Vorwärtsgang, aber nach Georg Reiters Vorarbeit über den linken Flügel zimmerte Martin Rott überhastet den Ball volley über den Kasten. Mit der gleichen Schusstechnik jagte Simml nach einem erneut gut getimten Freistoß von „CR7“ das Leder am FCL-Kasten vorbei.

Auch Lengdorf hat mit Kapitän Martin Lechner einen Standard-Spezialisten. Sein Freistoß kam über Kopfballvorlagen von Reiter und Tobias Lechner zu Mayer. Der sorgte mit seinem zweiten Treffer vier Minuten nach Wiederbeginn für einen erneuten Lengdorfer Blitzstart.

Es ging packend hin und her, aber mehr klare Einschussmöglichkeiten hatte das Heimteam. So landete Martin Lechners Gewaltschuss abgefälscht in Pingpong-Manier zufällig an einer Faust von Keeper Schröder. Finsings Coach reagierte nach 56 Minuten mit einem Doppelwechsel. Eine Minute später wieder ein Rickhoff-Freistoß und, unbehelligt von der FCL-Abwehr, schloss Fabian Kövener zum 2:2 ab (57.).

Fünf Minuten später wurde ein Reiter-Kopfball länger und länger, FCF-Keeper Schröder aber auch. Er lenkte den Ball über die Latte. Forchhammer vernaschte dann auf der Gegenseite zwei FCL-Verteidiger, zielte jedoch knapp vorbei. Glück für Lengdorf, als Torhüter Preis der Ball durchflutschte, aber der Treffer wegen Abseits nicht zählte.