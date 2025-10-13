Lengdorf patzt – Kranzberg und Unterbruck sind unaufhaltbar

Treffsicher: Thomas Kopp erzielte beim Kranzberger 4:1-Sieg gleich drei Tore. – Foto: Stephan Schikowski

Der SV Kranzberg behält weiterhin die Nase vorne und fegte den FCM vom Platz. Mit demselben Ergebnis konnte auch Unterbruck punkten.

Die Kranzberger Fußballer sind in der Kreisliga 2 weiterhin das Maß aller Dinge: Gegen Moosinning II fuhren die SVK-Fußballer einen ungefährdeten 4:1-Sieg ein und festigten ihren Spitzenplatz. Währenddessen fertigte Verfolger FCA Unterbruck den FC Moosburg ebenfalls mit 4:1 ab. Lengdorf holt Remis im Spitzenspiel

TSV Allershausen – FC Lengdorf 1:1 (1:0). Es war das Spitzenspiel dieses Wochenendes – und beinahe hätte Allershausen (Vierter) den Gästen aus Lengdorf (Dritter) die Punkte abgeknöpft. Am Ende standen aber zwei verlorene Zähler. Es lief bereits die Nachspielzeit, als Felix Bachmann Lengdorfs Stefan Lechner bei einem Gewühl im Strafraum am Fuß traf, statt den Ball zu spielen. Es gab Elfmeter, den Spielertrainer Bastian Fischer sicher verwandelte (90.+4).

Zuvor hatte sich ein offenes, ein gutes Match entwickelt. Die erste Halbzeit ging dabei klar an die Platzherren, die nach einer Flanke von Simon Hilmer dank Luca Rothamer in Führung lagen (33.). Und bei einem TSV-Freistoß knallte das Spielgerät dann auch noch gegen die Querlatte. Vom FCL kam zu diesem Zeitpunkt wenig. Doch das änderte sich nach dem Wechsel: Lengdorf hatte umgestellt und nun mehr Zugriff, ohne aber die großen Chancen zu kreieren. Einzig ein Fernschuss von Lukas Fischer knallte gegen den Pfosten. So sah es nach einem knappen Sieg für Allershausen aus – ehe die Nachspielzeit folgte. „Insgesamt geht das Unentschieden schon in Ordnung“, berichtete TSV-Spartenchef Philipp Jordan. „Wenn der Ausgleich aber so spät fällt, ist das natürlich bitter.“ Kranzberg fegt Moosinning II vom Platz SV Kranzberg – FC Moosinning II 4:1 (3:0). Aktuell sieht es nicht danach aus, als könnte irgendein Team den Ligaprimus stoppen – obwohl Spielertrainer Dennis Hammerl vor einiger Zeit noch von einer schwachen Saisonvorbereitung gesprochen hatte. Doch dank des siebten Siegs im achten Match marschieren die Ampertaler Ki㈠cker munter weiter – auch die Moosinninger Reserve hielt nicht lange mit.

Der Mann des Tages war dabei Thomas Kopp, dem allein drei Treffer gelangen. Das 1:0 durch Kopp fiel nach einem Pressschlag im Strafraum, anschließend kullerte das Leder ins Tor (3.). Für das 2:0 sorgte der Kranzberger Stürmer mit einem satten 20-Meter-Freistoß (35.). Auch dem 3:0 ging ein Pressschlag voraus, Blenet Ademi reagierte geistesgegenwärtig und netzte alleine vor dem Torwart ein (37.). Und kurz nach der Pause war endgültig der Deckel drauf, Kopp zirkelte die Kugel mit einem Fernschuss aus 20 Metern ins Gehäuse (46.). Moosinning II kam mit einem lupenreinen Konter durch Luca Stampfl nur noch zum 1:4 (60.). „Wir haben heute ziemlich souverän gewonnen“, berichtete Kranzbergs Sprecher Stephan Schikowski. Nandlstadt mit ersten Punkt nach Serie TSV Nandlstadt – TSV Wartenberg 1:1 (0:0). So gut die Saison für die Nandlstädter begonnen hatte, so sehr ist der Motor mittlerweile ins Stottern geraten. Am Sonntag konnten die Buchberger-Mannen nun wenigstens eine kleine Trendwende einläuten, nach zuletzt drei Niederlagen reichte es im Kellerduell zu einem Punktgewinn. „Das Unentschieden war gerechtfertigt“, fasste es Abteilungsleiter Sebastian Löffler zusammen, „und unserer Moral tut das gut.“

In der Summe boten beide Teams ein ansehnliches Match, das rauf und runter ging, mit den besseren Szenen bei den Gästen. Und in Hälfte zwei gingen die Wartenberger auch in Führung: Nach einer Flanke verschätzte sich ein Verteidiger der Hausherren, sodass Josef Pfoser alleine vor Keeper Lukas Schütt stand (70.). Nandlstadt stemmte sich gegen die nächste Niederlage – und doch kam der Ausgleich eher glücklich zustande: Lukas Rieder fiel ein Abschlag vor die Füße. Er wollte eigentlich flanken, der Versuch verrutschte jedoch und segelte zum 1:1 ins Tor (80.). Unterbruck siegt dank torfreudiger ersten Hälfte FCA Unterbruck – FC Moosburg 4:1 (4:1). Nach dem Remis-Ausrutscher vom Wochenende davor sind die Brucker Buam wieder in der Spur und nutzten, wie auch Kranzberg, den Lengdorfer Stolperer aus. Aufsteiger Moosburg war am Sonntag nicht so wirklich ein Gradmesser und nur bei Ecken gefährlich, der FCA dagegen hatte das Ding bereits im ersten Durchgang erledigt. Nach einem feinen Spielzug schlug Matthis Hayer am Sechzehner noch einen Haken und traf zur Führung (13.). Vor dem 2:0 spielten die Hausherren ein gutes Gegenpressing, am Ende traf erneut Hayer mit einem Heber aus 25 Metern (26.).