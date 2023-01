Lengdorf erst im Halbfinale gestoppt Überraschung der Hallenmeisterschaften

Lengdorf/Dorfen – Die Sensation war zum Greifen nahe. Erst im Halbfinale war für die B-Jugend-Kicker des FC Lengdorf Schluss bei den Hallenkreismeisterschaften in Nandlstadt. Der zweite Erding-Teilnehmer, der TSV Dorfen, scheiterte bereits in der Vorrunde.

Am Ende war es zwar eine klare Angelegenheit. Dennoch konnten die Verantwortlichen des FC Lengdorf mehr als zufrieden sein. Bis ins Halbfinale der Hallenkreismeisterschaft waren die Youngster vorgedrungen, hatten sich nach Siegen gegen den TSV Rudelzhausen (1:0), den TSV Nandlstadt (2:0), einem Remis gegen den SV Ingolstadt-Haunwöhr (1:1) und einer Niederlage gegen den FC Geisenfeld (0:1) Platz zwei in der Vorrundengruppe B gesichert. Und damit war klar, dass die Lengdorfer schon eine Hand dran hatten an der oberbayerischen Meisterschaft, die Mitte Januar in Altenerding stattfinden wird.

Im Semifinale war dann aber Endstation für die Mannschaft von Coach Robert Wagner. Die DJK Ingolstadt, die zuvor mit vier Siegen souverän durch die Vorrunde marschiert war, war einfach eine Hausnummer zu groß für die Lengdorfer. Zum einen waren die Gäste mit etlichen jüngeren Akteuren angetreten, zudem spielte mancher Gegner draußen um einiges höher als die Lengdorfer. „Deswegen war klar, dass wir hier nicht weiterkommen würden, das Erreichen des Halbfinales war schon ein Erfolg“, resümierte Coach Robert Wagner hinterher.

Und deswegen waren die FC-Buben nach dem deutlichen 0:6 gegen Ingolstadt, das technisch den besten Auftritt aller zehn Mannschaften gezeigt hatte und stellenweise klasse Kombinationen aufs Parkett gelegt hatte, nicht wirklich enttäuscht. „In Summe können wir zufrieden sein“, meinte Coach Wagner weiter.

Ebenso zufrieden mit dem Auftritt bei den Hallenkreismeisterschaften waren hinterher die Verantwortlichen des TSV Dorfen. Die waren über die Vorrundengruppe A nicht hinausgekommen, zeigten sich aber auch stolz darauf, gegen den SE Freising (1:4) und die DJK Ingolstadt (1:3) nicht allzu hoch verloren zu haben.

Einzig nach der Auftakt-Partie gegen Wolnzach ärgerten sich die Dorfener etwas, vergaben die Gäste doch Großchancen in Hülle und Fülle und mussten am Ende so eine bittere 0:1-Schlappe hinnehmen. Immerhin hatte die Elf dann gegen den SV Ingolstadt-Haunwöhr mit 1:0 gewonnen. Deswegen könne man das alles schon recht gut einschätzen, erklärte Trainer Ingo Böhm, „wir wissen, was wir können und sind an sich zufrieden“. Und sowieso, fuhr Böhm fort, sei man eh eine Mannschaft, die lieber draußen spiele.

Den Sieg bei den diesjährigen Meisterschaften sicherte sich am Ende die DJK Ingolstadt, die im Finale locker mit 3:0 gegen den SE Freising gewann und zusammen mit den Domstädtern zur oberbayerischen Meisterschaft nach Altenerding fahren darf.

Die Ergebnisse