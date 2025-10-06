Lendersdorf steckt erste Pleite ein, nur TSV Düren bleibt schadlos

Trotz anfänglichen Rückstands ließ sich der TSV Düren auch vom SSV Rot-Weiß Ahrem nicht beirren und bleibt nach sechs Spielen weiter verlustpunktfrei. Zuvor war Alemannia Lendersdorf noch in der gleichen Riege, ging gegen Hilal-Maroc Bergheim erstmals leer aus. Viktoria Birkesdorf kommt offenbar nicht so richtig in Tritt. Der SC Elsdorf und Germania Erftstadt-Lechenich feierten Kantersiege.
Hilal-Maroc Bergheim – Alemannia Lendersdorf 3:1
Hilal-Maroc Bergheim: Aleksandar Arsenovic, Ismail Ouro-Bodi, Mohamed Allaoui, Malik Basar (81. Mehmet Apaydin), Redouan Aissa, Redouane Kobia El Boukhlifi (72. Ahmed-Emin Arslan), Melih Satilmis, Koray Örgün (66. Abdelkader Boubker), Akoete Henritse Eninful, Gaiton Barroso (86. Valon Maloku), Ilias Afkir - Trainer: Josef Pfeiffer
Alemannia Lendersdorf: Philipp Kabil, Marlon Köller, Tim Braun, Luca Brammertz, Julio Pereira Oliveira (65. Luca Nußbaum), Tim Greven, Tom Palm (65. Ahmad Mannaee), Philipp Welter, Emre Aydin (80. Fabian Lotz), Phillip Varona-Gracia (46. Marius Koep), Thomas Betzer - Trainer: Christopher Kall
Schiedsrichter: Marcel Cieslarzyk (Nümbrecht ) - Zuschauer: 134
Tore: 1:0 Gaiton Barroso (14.), 2:0 Redouan Aissa (63.), 3:0 Mohamed Allaoui (69.), 3:1 Luca Nußbaum (78.)
JSG Erft 01 Euskirchen – SV Weiden 1914/75 1:3
JSG Erft 01 Euskirchen: Max Vornweg, Artur Schulz, Jan Walther, Tim Krämer (76. Colin Jaecks), Lucas Spilles, Nicolas Woywod, Luc-Seal Roggendorf, Gian Luca Francesco Cardinale, Max Eckert, Tobias Rick, Ben Bungart (61. Arthur Eisfeld) - Trainer: Christopher Kockerols - Trainer: Tobias Berg - Trainer: Thomas Fleck - Trainer: Tsvetozar Doychinov
SV Weiden 1914/75: Pepe Bünning, Enno Buermeyer, Henry-Thoke Uchtmann (81. Hanke Veit Lennerts), Erik Weber (79. Daniel Wozniak), Patrick Odau, Niklas Boedts (82. Daniel Mirlach), Tim Pfeiffer (61. Joel Karim Marenzi), Daniel Boerop, Sebastian Kratz, Jeongwoo Choi, Martin Jureschko (70. Alexander Birk) - Trainer: Thomas Eikel - Trainer: David Bulenda - Trainer: Adrian Student
Schiedsrichter: Leon Stollenwerk - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Max Eckert (24.), 1:1 Martin Jureschko (39.), 1:2 Niklas Boedts (51. Foulelfmeter), 1:3 Jeongwoo Choi (71.)
TuS Langerwehe – SV Rhenania Bessenich 1928 1:0
TuS Langerwehe: Jan Krämer, Kaan Ediz Kertüs, Marvin Krischer, Nico Frank (18. Chris Wolf), Max Blinne (94. Brian Sklorz), Yannik Böhr, Justin Krischer, Stephan Salger, Marius Mürkens, Luca Michalke (52. Niklas Hülscher), Hussein Makki (86. Leon Wantke) - Trainer: Tim Krumpen
SV Rhenania Bessenich 1928: Eamonn Klein, Leon Gesenberg (64. Covenant Smart), Erjon Hoxhaj, Kuss Kunzika, Athanasios Noutsos, Ümit Tünc (85. Muhammet Sim), Valentin Ivanov, Kaloyan Petrov, Emrah Fikaj, Nurullah Yasar (78. Ozan Kesen), Arber Jashanica (75. Jehon Vatovci) - Trainer: Can Celik
Schiedsrichter: Dennis Baumann - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Chris Wolf (45.+2)
SC Germania Erftstadt-Lechenich – VfL Sindorf 7:0
SC Germania Erftstadt-Lechenich: Jonas Jaster, Noah Becker (82. Moriz Vesen), Leon Follmann, Mert Deniz Bozkurt, Emil Bey, Timofej Slinkov, Luke Reimer (58. Bastian Rick), Tom Orth, Kevin Kochems (77. Sudi-Jules Aboubacar), Jan-Ole Koschinat (82. Patrick Straßfeld), Jan-Philipp Schmitz (82. Leon Reimer) - Trainer: Daniel Bartsch - Trainer: Jürgen Bendriss
VfL Sindorf: Sandrio Singh, Niclas Braun, Danijel Galic, Philipp Heinrich, Marius Kunze, Marvin Marin-Mielke (46. Robin Attula), Anil Yavuz (78. Youssef El Guenaoui Zouzou), Arne Schmitz (65. Taylan Cakmak), Mikail Bayindir, Dario Quattrocchi (46. Patrick Bonsch), Cebrail Bayindir (65. Tarik Keskin) - Trainer: Dirk Kalkbrenner
Schiedsrichter: Kemal Yildirim (Alsdorf) - Zuschauer: 82
Tore: 1:0 Jan-Philipp Schmitz (24.), 2:0 Timofej Slinkov (28.), 3:0 Jan-Philipp Schmitz (45.+2), 4:0 Kevin Kochems (47.), 5:0 Emil Bey (71.), 6:0 Tom Orth (76.), 7:0 Jan-Philipp Schmitz (81.)
SC Kreuzau – SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 1:2
SC Kreuzau: Dominik Wirtz, Jannik Laufenberg, Leon Breuer (88. Marco Leisten), Jannis Becker, Florian Uerlichs, Nico Schröteler, Dominik Dick, Marcel Zimmer (82. Lionel Shei Kengwa), Florian Post, Mario Fuchs (67. Idrissa Camara), Seydouba Sylla - Trainer: Olaf Ramm
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27: Denis Durukanli, Oliver Brandt, Felix Klein (67. Nico Drosner), Naoki Kanagawa, David Strack (85. Luciano Mangiapane), Jan Lauterbach (89. Adam Wolski), Patrick Reisenauer, Georgios Drongitis (75. Stephan Heiler), Maurice Wieting, Lukas Tobias Kollek (60. Franck Ananou), Gaspard Fehlinger - Trainer: Björn Effertz
Schiedsrichter: Jan Haaß - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Jannis Becker (24.), 1:1 Maurice Wieting (50.), 1:2 Maurice Wieting (75.)
Horremer SV 1919 – Viktoria Birkesdorf 4:2
Horremer SV 1919: Tim Nickstadt, Jan Schulz (60. Maximilian Arndt), Sebastian Golz, Yannis Zechmeister (75. Sandro Pietsch), Noah Retterath, Stefan Weitz, Leon Soszynski, Moritz Rommel (60. Maurice Baumbusch), Florian Welter, Luca Noll (45. Mats Flock), Alexander Holl (75. Dominic Moll) - Trainer: Oliver Lehrbach
Viktoria Birkesdorf: Max Rogge, Niklas Greven (90. Ibrahim Younis), Marco Weinhold, Benjamin Hempel (82. Mats Pley), Tim König (70. Florian Wirtz), Lucas Kirschbaum, Jakob Kutheus (79. Tim Pieck), Julian Perse, Hussain Alawie, David Rank (65. Tahrek Bako) - Trainer: Marius Schinke - Trainer: Willy Kirschbaum
Schiedsrichter: Alexander Kratz - Zuschauer: 126
Tore: 0:1 Julian Perse (14.), 1:1 Florian Welter (57.), 2:1 Maximilian Arndt (74.), 3:1 Florian Welter (77.), 4:1 Dominic Moll (79.), 4:2 Mats Pley (85.)
Rot: Lucas Kirschbaum (91./Viktoria Birkesdorf/Grobes Foulspiel)
SSV Rot-Weiß Ahrem – SG Türkischer SV Düren 2:4
SSV Rot-Weiß Ahrem: Laurens Gorsch, Louis Jeromin (84. André Voigt), Timo Klünter, Tobias Gorsch, Lukas Kothen (63. Jörg Jogwer), Philipp Geuer, Jérôme Wenzel, Luca Heine, Nico Schmitz, Lukene Jonas Simao Hellenthal, Henry Kunz (73. Marlon Otto) - Trainer: Thomas Frohn
SG Türkischer SV Düren: Mohamad Maatouk, Daniel Bleja, Nasrullah Dedemen, Jawad Karnib, Mahmut Temür, Tayfun Pektürk (90. Emin Eren), Semih Celik, Yasin Isildak, Ernes Pljakic, Tugay Temel, Jordi Ndombaxi - Trainer: Yunus Kocak
Schiedsrichter: Lukas Lauter (Aachen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Jérôme Wenzel (15.), 1:1 Nasrullah Dedemen (52.), 1:2 Yasin Isildak (55.), 2:2 Timo Klünter (61. Foulelfmeter), 2:3 Yasin Isildak (70.), 2:4 Tugay Temel (90.+5)
SC 08 Elsdorf – SpVg Frechen 20 II 8:1
SC 08 Elsdorf: Lennard Hövel, Gabriel Hardung, Mohamed Redjeb, Marcus Weber (68. Johannes Wenning), Saif-Eddine Ayadi (63. Mark Schiffer), Niklas Kühnapfel, Daniel Dogan (70. Timur Arizoy), Paul Reichelt (68. Alexander Vaaßen), Evangelos Skraparas (63. Moritz Perschmann), Luca Gruttmann, Mohamed Dahas - Trainer: Julian Rahn - Trainer: Dustin Tesch
SpVg Frechen 20 II: Arian Haji Rahim, Ingmar Fuhrmann, Enes Özarici, Peter Schwind, Nils Bruckner, Seymen Demir, Ali Koc (59. Boil Tsvetkov), Kevin Trösser, Jan Peterek, Vladyslav Pavliuk (65. Justus Marquardt), Alexandros Katsikaris (59. Vladyslav Pavliuk) (65. Justus Marquardt) - Trainer: Oliver Klein
Schiedsrichter: Lisa Reinecke - Zuschauer: 151
Tore: 1:0 Evangelos Skraparas (37.), 2:0 Mohamed Dahas (40.), 3:0 Luca Gruttmann (55.), 3:1 Ali Koc (56.), 4:1 Paul Reichelt (61.), 5:1 Niklas Kühnapfel (62.), 6:1 Luca Gruttmann (74.), 7:1 Luca Gruttmann (85.), 8:1 Mohamed Dahas (90.+4)