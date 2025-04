Lendersdorf ringt Elsdorf nieder

Birkesdorf und Lendersdorf leisten sich in der Bezirksliga Staffel 3 Schützenhilfe – Für den TuS Langerwehe glänzt ein 43-Jähriger im Tor.

Das Knallerergebnis des 20. Spieltags in der Bezirksliga Staffel drei war wohl der 5:4-Heimerfolg von Alemannia Lendersdorf über den bisherigen Tabellenvierten SC Elsdorf.

„Unser Plan war, schnell nach vorne zu spielen“, ging die Strategie von SCA-Trainer Christopher Kall gegen direkt hinter der Mittellinie verteidigende Elsdorfer auf. Lendersdorf verteidigte nicht schlecht, die vier Gegentreffer fielen entweder kurios - abgefälscht an den Hinterkopf - stark herausgespielt oder per unhaltbarem Distanzschuss. Selbst beschäftigte man Elsdorf mit großer Offensivpower. An jedem der fünf Treffer war Thomas Betzer als Assistgeber beteiligt – auch wenn er selbst keinmal traf.

Zunächst netzte Rei Higuchi (2.) ein, dann nach einem Standard Luca Brammertz (37.). Mit dem Pausenpfiff erhöhte Huguchi auf 3:1 (45.+1). In Abschnitt zwei schlug Higuchi ein drittes Mal zu (61.). Der fünfte Treffer ging auf das Konto des eingewechselten Fabian Lotz (90.). Damit verschaffte sich Aufsteiger Lendersdorf Luft im Abstiegskampf und verhalf Viktoria Birkesdorf auf Rang vier zu springen.