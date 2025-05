Lendersdorf nähert sich nach Derbysieg dem Klassenerhalt Nachbericht

Nach dem 3:3 kassiert Viktoria Birkesdorf noch zwei weitere Treffer der Alemannia. Der Türkische SV Düren trennt sich in der Fußball-Bezirksliga mit 4:4 von Bessenich.

Die Eröffnung des 27. Spieltags der Fußball-Bezirksliga, Staffel 3, erfolgte in Lendersdorf. Als Event ausgerufen, fand das Derby zwischen der heimischen Alemannia und Viktoria Birkesdorf am Freitagabend vor einer guten Kulisse von 250 Zuschauern statt. Der 5:3-Heimsieg der Lendersdorfer war ein Torspektakel – aber erst in Halbzeit zwei.

3:0 geführt

Zur Pause führten die Hausherren mit 2:0. Fabian Welter, der früh in der Abwehrzentrale aushelfen musste, erzielte nach einer Ecke das 1:0 (21.). Den zweiten Treffer legte nach einem Diagonalball Rei Higuchi nach (32.). Die Viktoria hätte vom Chancenverhältnis her zur Pause nicht im Rückstand liegen müssen. SCA-Keeper Luca Krischer lenkte einen Freistoß von Julian Perse über die Latte, und bei einer Doppelchance von Jonas Varona war der Schlussmann sogar mit dem Gesicht zur Stelle. Als kurz nach der Halbzeit Thomas Betzer den Ball volley zum 3:0 einnetzte, schien die Partie ihren Sieger gefunden zu haben (50.).

„Aus unseren Fehlern hat der Gegner profitiert“, musste Viktoria-Coach Marius Schinke miterleben, dass seine Mannschaft nicht den besten Tag erwischte. Trotzdem sollte man Birkesdorf nie abschreiben. Nach einem Handelfmeter traf Stamatis Chouliaras aus elf Metern zum 3:1 (56.). Nur zwölf Sekunden nach dem Anstoß folgte der Anschlusstreffer. Tim Greven stibitzte das Leder und war nach einer Einzelaktion erfolgreich (57.). Als Viktoria-Stürmer Perse nach einem langen Ball das 3:3 erzielte, war die Partie wieder „auf null“ gestellt.

„Das 3:3 hätte ich in dem Moment unterschrieben. Unser Sieg war vielleicht glücklich, aber nicht unverdient“, durfte SCA-Trainer Christopher Kall sich dank einer starken Schlussphase seiner Jungs freuen. Denis Walter kam im Strafraum relativ unbedrängt zum 4:3 (82.). Beim 5:3 hatte Walter ebenfalls seine Aktien im Spiel. Er wurde zwar von Birkesdorfs Abwehrmann Jonas Schneider gestoppt. Jonathan Spicher nahm den abgewehrten Ball volley zum 5:3-Endstand (84.). Kurz vor Ende sah Gästetorwart Max Rogge wegen Reklamierens beim Schiri Gelb und direkt folgend Gelb-Rot (90.). Dank des Derbysiegs ist der Vorsprung des SCA auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf sieben Zähler angewachsen.

Die SG Türkischer SV Düren hat gegen Rhenania Bessenich, die akut abstiegsgefährdet sind, einen Zähler geholt. Beim 4:4 hatte das Team von Mahmut Temür zwei „Schlafphasen“. So drehte der Gast nach dem Treffer von TSV-Stürmer Yasin Isildak (17.), vor der Pause die Partie. Nach dem Ausgleich von Isildak (54.), fing sich der TSV erneut zwei Gegentore. Die Dürener bewiesen Moral, kamen durch Semih Celik (61.) und Temür selbst (81.) zum Ausgleich. In der Schlussphase hatte der Spielertrainer den Siegtreffer sogar auf dem Schlappen.„Insgesamt war es ein verdientes 4:4“, so Temür, der ohne nominellen Torhüter die Partie bestritt. Den Kasten hütete Spieler Mustafa Gültekin.

Klare Niederlage

Ähnlich torreich wie beim TSV Düren, war auch der Auftritt des TuS Langerwehe beim SC Elsdorf. Bei der 1:5-Niederlage der Langerweher waren die Treffer aber einseitiger verteilt. „Die erste Halbzeit war ordentlich. Da haben wir alle Tugenden gezeigt. Die zweite Halbzeit war aber nicht zufriedenstellend“, gab TuS-Co-Trainer Björn Salger offen zu. Den 0:1-Rückstand nach einem Fehlpass im defensiven Mittelfeld glich Kaan Kertüs nach einem Standard aus (23.). In Abschnitt zwei zeigte Elsdorf seine Qualitäten und warum der Tabellenvierte noch gute Karten hat aufzusteigen.

Die Spiele im Überblick:

Elsdorf - Langerwehe 5:1 (2:1): 1:0 Gelgin (16‘.) 1:1 Kertüs (23.), 2:1 Gruttmann (47.), 3: Schiffer (63.), 4:1 Redjeb (69.), 5:1 Amanatidis (88.)

Kerpen - Frechen II 2:3 (0:0): 1:0 Rogers (47.), 1:1 Baumbusch (74.), 1:2 Bilge (80.), 2:2 Kaulisch (90.+2), 2:3 Bilge (90.+7) Gelb-Rot: Trösser (22., Frechen II)

Dahlem - Sindorf 0:4 (0:2): 0:1 Bonsch (16.), 0:2 0:3 Yavuz (30./Foulelfmeter, 70.), 0:4 Bonsch (84.)

Türk. SV Düren - Bessenich 4:4 (1:2): 1:0 Isildak (18.), 1:1 Noutsos (29.), 1:2 Kunst (43.), 2:2 Isildak (54.), 2:3 Smajli (58.), 2:4 Noutsos (60.), 3:4 Celik (61.), 4:4 Temür (81.)

Horrem - Nierfeld 6:1 (4:1): 1:0 Welter (13.), 2:0 Moll (25.), 2:1 Kinnen (28.), 3:1 Lal (33.), 4:1 Welter (45.), 5:1 Lal (59.), 6:1 Welter (74.)

Ahrem - Fiesteden 0:2 (0:1): 0:1 Herzog (7.), 0:2 Chanaa (90.) A. Herzog

HM Bergheim - Wißkirchen 4:4 (0:0): 1:0 Idrisi (56.), 1:1 Hoxhaj (58.), 2:1 Lubisthani (59.), 3:1 Krasniqi (67.), 3:2 Petrov (89.), 4:2 Eninful (90./Foulelfmeter), 4:3, 5:3 Petrov (90., 90.+4)

Lendersdorf - Birkesdorf 5:3 (2:0): 1:0 Welter (21.), 2:0 Higuchi (27.), 3:0 Betzer (50.), 3:1 Chouliares (56./Foulelfmeter), 3:2 Greven (57.), 3:3 Walter (82.), 5:3 Spicher (82.) Gelb-Rot: Rogge (89., Birkesdorf)

