Lendersdorf muss noch zittern Spielbericht

Fußball-Bezirksliga: Die Alemannia verpasst den nötigen Punktgewinn in Sindorf. Der TSV Düren geht unter. Langerwehe und Birkesdorf gewinnen.

Am 28. Spieltag der Fußball-Bezirksliga, Staffel drei, hat es Alemannia Lendersdorf knapp verpasst, den Klassenerhalt bereits sicherzustellen. Beim VfL Sindorf wäre ein Punkt dafür nötig gewesen. Es wurde aber eine 1:2-Niederlage. „Über 90 Minuten betrachtet haben wir verdient verloren. In der zweiten Halbzeit waren wir aber deutlich verbessert“, gratulierte Alemannia-Coach Christopher Kall dem Gegnerfair, der den Klassenverbleib nach Abpfiff feiern konnte.

Die Alemannia lief einem 0:2-Pausenrückstand hinterher. In Abschnitt zwei war Lendersdorf aber deutlich besser im Spiel. Ab der 77. Minute durfte Kalls Team in Überzahl agieren, da Thomas Betzer nur durch eine Notbremse zu stoppen war. Rot gab es für Sindorf. Nach einem Gewusel im Strafraum traf Pierre Stollenwerk zum Anschluss (86.). In der Nachspielzeit hatte Johannes Mirow den Ausgleich auf dem Fuß, schob aber den Ball am Tor vorbei.

Der Klassenverbleib von Lendersdorf ist damit mindestens um eine Woche verschoben, da die SG Türkischer SV Düren bei Schwarz-Weiß Nierfeld verlor und somit keine Schützenhilfe bot. Beim Abstiegskandidaten aus Nierfeld kam die Mannschaft von Spielertrainer Mahmut Temür mit 0:8 unter die Räder.

„Wir waren nicht da, haben das Spiel auf die leichte Schulter genommen“, war der Coach des TSV enttäuscht. Nierfeld erwischte die Dürener eiskalt und führte nach 13 Minuten mit 2:0. Mit dem engen Auswärtsplatz kamen die Dürener nicht klar und ergaben sich in Abschnitt zwei ihrem Schicksal.

Bis zum Schluss gekämpft hat der Vorletzte Blau-Weiß Kerpen beim TuS Langerwehe. Mit dem 2:1-Heimerfolg des Teams von Tim Krumpen ist der Abstieg der Kerpener besiegelt. Der TuS spielte keine gute erste Hälfte, die torlos endete. Zwar gingen die Hausherren durch Julian Neuss in Führung (55.). Die hielt aber nur sieben Minuten. Nach einem gut vorgetragenen Angriff über Max Bremen und Kevin Zander erzielte Ardian Beqiri den Siegtreffer (77.).

Ebenfalls zu Hause erfolgreich war Viktoria Birkesdorf. Gegen das Team von Rot-Weiß Ahrem, das nach Lage der Dinge noch nicht ganz gerettet ist, siegte das Team von Coach Marius Schinke mit 5:2.

Dabei wurde die Viktoria kalt erwischt und kassierte mit dem ersten Gästeangriff das 0:1. Binnen einer guten Viertelstunde war das Ergebnis aber schon repariert. Daniel Jansen (11.) und Ibrahim Younis (16.) waren für die Tore verantwortlich.

Nach dem 3:1 durch Jonas Varona (36.), ließ Birkesdorf kurzzeitig die Partie schleifen. Ahrem verkürzte auf 3:2, und mit etwas mehr Glück hätte auch der Ausgleich fallen können. Das passierte aber nicht. Lucas Kirschbaum per Distanzschuss (66.) und Julian Perse (73.), der mehrere Treffer vorbereitete, schraubten das Ergebnis auf 5:2 hoch.

Die Spiele im Überblick:

Frechen 20 II – Dahlem-Schmidtheim 4:0: 1:0 Sivapalan (7.), 2:0 Tsvetkov (37.), 3:0 Tsvetkov (53.), 4:0 Fuhrmann (88.) Horrem – Bergheim 4:1: 0:1 Afkir (12.), 1:1 Welter (24. Handelfmeter), 2:1 Moll (26.), 3:1 Welter (36.), 4:1 Moll (43.) Sindorf – Lendersdorf 2:1: 1:0 Temeltas (15.), 2:0 Yavuz (34.), 2:1 Stollenwerk (86.) Rot: Zilger (77./VfL Sindorf/Notbremse ) TuS Langerwehe – Kerpen 2:1: 1:0 Neuss (55.), 1:1 Straßfeld (63.), 2:1 Beqiri (76.) Fliesteden – Wißkirchen 5:0: 1:0 Chanaa (16.), 2:0 Wilsdorf (35.), 3:0 Kremer (40.), 4:0 Drosner (67.), 5:0 Pütz (76.) Gelb-Rot: Maraun (81./Wißkirchen) Birkesdorf – Ahrem 5:2: 0:1 Jogwer (2.), 1:1 Jansen (11.), 2:1 Younis (16.), 3:1 Varona (35.), 3:2 Schmitz (38.), 4:2 Kirschbaum (66.), 5:2 Perse (73.) Nierfeld – TSV Düren 8:0: 1:0 Küpper (2.), 2:0 Kinnen (12.), 3:0 Schorn (55.), 4:0 Chornyi (59.), 5:0 Schorn (74.), 6:0 Injabaryan (82.), 7:0 Küpper (86.), 8:0 Pohl (90.) Bessenich – Elsdorf 1:2: 0:1 Hintzen (44.), 1:1 Noutsos (66.), 1:2 Gruttmann (90.+2)

