Lendersdorf ist dem TSV dicht auf den Fersen Spielbericht

Vier von fünf Mannschaften aus dem Fußballkreis Düren gewinnen am siebten Spieltag der Bezirksliga-Staffel drei. Der Türkische SV behauptet souverän die Tabellenspitze, während Viktoria Birkesdorf erneut verliert.

Vier von fünf Mannschaften aus dem Fußballkreis Düren konnten den siebten Spieltag in der Bezirksliga-Staffel drei siegreich gestalten.

An der Tabellenspitze steht weiterhin die SG Türkischer SV Düren. Auch das siebte Ligaspiel hat die Mannschaft gewonnen. Mit 2:1 setzten sie sich zu Hause gegen den Horremer SV durch. „Das war das härteste Spiel in dieser Saison bisher“, hat das Wort „härteste“ von TSV-Coach Yunus Kocak eine doppelte Bedeutung. Die Partie war nicht nur ziemlich knapp, sondern Horrem ging seinen Spielern äußerst auf die Socken.

Mahmut Temür und Tayfun Pektürk mussten verletzt runter. Dass die Gäste das Match zu elft beenden durften, wunderte Kocak. Nach einer Ecke gingen die Dürener durch Nasrullah Dedemen mit 1:0 in Führung (33.). Zur Pause stand es aber 1:1, da eine gegnerische Flanke unterschätzt wurde. Die dominanteste Phase des Tabellenführers fand zu Beginn von Halbzeit zwei statt. Minutenlang kam Horrem nicht an das Spielgerät. Dies änderte sich erst, als Tugay Temel das 2:1 erzielte (52.). Zum Ende hin konnte der TSV den Druck nicht mehr aufrechterhalten und verteidigte den Sieg mit Mann und Maus.

Starke Leistung der Alemannia

Hinter dem TSV lauert in der Tabelle Alemannia Lendersdorf, die eine starke Leistung ablieferten und den SC Elsdorf mit 4:1 bezwangen. „Ich war bereits zur Halbzeitpause stolz, wie wir Elsdorf Paroli geboten haben“, gab Christopher Kall zu. Zu diesem Zeitpunkt waren noch keine Tore gefallen. Die erste Viertelstunde gehörte den Gästen aus Elsdorf, die auch einen Handtreffer erzielten. Danach war es ein Hin und Her mit zahlreichen Torchancen.

In Abschnitt zwei brachte Luca Nußbaum die Alemannia in Führung (58.). Im Anschluss gab es durch ein Foul an Thomas Betzer in Kombination mit einem Handspiel Elfmeter. Tim Greven war vom Punkt erfolgreich (65.). Elsdorfs Anschlusstreffer fiel ebenfalls durch Greven, der mit der Pike einen Ball ins eigene Tor klärte (73.). Dies war aber nicht schlimm, da Betzer per Kopf (74.) und Greven per Handelfmeter (88.) noch Treffer nachlegen konnten.

Drei Punkte für Kreuzau

Ebenfalls eine muntere Partie gab es zwischen dem SC Kreuzau und Germania Erftstadt-Lechenich zu bestaunen. In einem Abnutzungskampf, bei dem der Schiedsrichter eine lange Leine hatte, sah man Torchancen hüben wie drüben. Nach einer knappen halben Stunde musste Kreuzau das 0:1 schlucken. Ein Chipball von Jannis Becker in den gegnerischen Strafraum konnte niemand verwerten und entwickelte sich in einen erfolgreichen Konter. Nico Schröteler gelang es vor der Halbzeit, den Rückstand zu egalisieren (37.).

„In der zweiten Halbzeit war es offen, wo die Reise hingeht. Mal waren wir drei Minuten besser, dann wieder Erftstadt“, erlebte Kreuzau-Trainer Olaf Ramm eine enorme Spannung. Sein Team war aber noch einmal durch Seydouba Sylla erfolgreich (83.) und für Keeper Steffen Wirtz gab es zurecht ein Extralob. Mit Glanzparaden rettete er die drei Punkte.

TuS weiter erfolgreich

Einen verdienten 2:0-Erfolg holte der TuS Langerwehe beim VfL Sindorf. Mit einem Traumtor aus 25 Metern durch Max Blinne ging der TuS in Front (9.). Sindorf hatte zwar keine gefährliche Torchance aufzubieten, blieb aber in der Partie, da Langerwehe gute Möglichkeiten aus Halbpositionen nicht verwertete. Erst in der Nachspielzeit sorgte Almin Becirevic in seinem ersten Saisonspiel für das erlösende 2:0 (90.+2).

Das erlösende Erfolgserlebnis blieb bei Viktoria Birkesdorf hingegen aus. Beim Dritten SV Lövenich/Widdersdorf gab es eine 2:3-Niederlage. „Die zweite Halbzeit war unsere beste Halbzeit der Saison. Die gewinnen wir völlig verdient mit 1:0, aber wir verlieren die Partie in Abschnitt eins“, musste Birkesdorfs Trainer Marius Schinke das vierte sieglose Spiel hintereinander akzeptieren.

Lövenichs Topstürmer Maurice Wieting traf dreifach. Bei den Treffern zwei und drei wurde er durch einen Ballverlust und eine schlechte Verteidigung eines Einwurfs quasi eingeladen. Vor der Pause verwandelte die Viktoria durch Hussain Alawie einen Foulelfmeter (9.). Der Treffer in Abschnitt zwei von Niko Chouliaras war sehenswert herausgespielt (73.). Die drei Gegentreffer aus Hälfte eins sollten aber eine zu große Hypothek sein.

Die Spiele im Überblick:

Frechen 20 II - Ahrem 4:0: 1:0 Jansen (44./Foulelfmeter), 2:0, 3:0, 4:0 Plambeck (47., 64., 79.) Gelb-Rot: Tsvetkov (49./Frechen 20 II) Türkischer SV Düren - Horrem 2:1: 1:0 Bleja (33.), 1:1 Weitz (43.), 2:1 Temel (51.) Kreuzau - Erftstadt-Lechenich 2:1: 0:1 Koschinat (29.), 1:1 Schröteler (39.), 2:1 Sylla (83.) Sindorf - Langerwehe 0:2: 0:1 Blinne (9.), 0:2 Bečirević (90.+2) Lendersdorf - Elsdorf 4:1: 1:0 Nußbaum (58.), 2:0 Greven (64./Handelfmeter), 2:1 Greven (73./Eigentor), 3:1 Betzer (74.), 4:1 Greven (88./Foulelfmeter) Bessenich - Euskirchen 8:3: 1:0 Fikaj (14.), 1:1 Bungart (17.), 2:1 Smart (29.), 3:1 Yasar (35.), 4:1 Hartmann (45.+2), 5:1 Yasar (48.), 6:1 Smart (60.), 7:1, 8:2 Hartmann (62., 73.), 7:2 Bungart (76./Foulelfmeter), 8:3 Oliveira (84.) Bes. Vork.: Rick (Euskirchen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Klein (11.). SV Weiden - HM Bergheim 1:3: 0:1 Afkir (38.), 0:2 Örgün (50.), 1:2 Odau (64.), 1:3 Afkir (76.) Lövenich/Widdersdorf - Birkesdorf 3:2: 1:0 Wieting (6.), 1:1 Alawie (9./Foulelfmeter), 2:1, 3:1 Wieting (35., 45.), 3:2 Chouliaras (73.)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de