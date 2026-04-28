Lena Zaindl schießt den FCA Unterbruck mit drei Toren zum Derby-Sieg

Die Spielerin des Tages: Lena Zaindl (r.) schnürte für Bruck einen Dreierpack. – Foto: Lehmann

Die FCA-Kapitänin traf dreifach gegen Freising United. Moosburg erhält kampflos drei Punkte und bereitet sich auf das Spitzenspiel vor.

Während sich die Fußballerinnen des FC Moosburg am Wochenende kampflos über drei Punkte freuen durften, lieferten sich die SG Freising United und der FCA Unterbruck ein hitziges Kreisliga-Derby. Schlussendlich fuhr das Team aus dem Ampertal als Sieger nach Hause.

SG Freising United – FCA Unterbruck 1:3 (0:1). Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Dass die Freisingerinnen als Neunte in der Tabelle weit hinter den drittplatzierten Bruckerinnen liegen, merkte man nicht. Mit der ersten großen Chance brachte FCA-Kapitänin Lena Zaindl ihre Mannschaft nach einem schönen Alleingang mit 1:0 in Führung (17.). Bei diesem knappen Ergebnis blieb es bis zur Pause – auch weil Freising United vor dem gegnerischen Tor erneut zu harmlos agierte. „Ansonsten haben wir ein wirklich gutes Spiel gemacht und waren phasenweise sogar die bessere Mannschaft“, fand SG-Trainer Christoph Bosch.

Kurz nach der Halbzeit belohnte sich seine Elf dank Antonia Huber, die nach einem Steckpass ihr Tempo nutzte und zum 1:1 traf (50.). Doch nur zwei Minuten später schlug der FCA zurück: Erneut versenkte Zaindl den Ball im Freisinger Kasten. Und in der 60. Minute krönte die Goalgetterin ihre Leistung mit ihrem dritten Treffer zum 3:1. „In dieser Phase haben wir wirklich guten Fußball gezeigt“, freute sich FCA-Coach Rudolf Greiner, fügte aber an: „Danach wurden unsere Aktionen wieder fahriger, und wir haben nicht mehr so zielstrebig nach vorne gespielt.“ In Gefahr geraten sei der Auswärtssieg allerdings nicht mehr. „Die drei Punkte nehmen wir mit, ich bin zufrieden“, sagte der FCA-Trainer abschließend.

„Heute hat die effizientere Mannschaft gewonnen“, lautete das Fazit von Bosch. „Wenn wir aber weiterhin so auftreten, werden wir uns auch bald belohnen“, ist sich der Übungsleiter sicher. Vielleicht schon am kommenden Samstag ab 15.30 Uhr, wenn die Freisingerinnen bei der SpVgg Wolfsbuch/Zell gastieren.

FC Moosburg – SpVgg Wolfsbuch/Zell abgesagt. Da die Gäste nicht genügend Spielerinnen für die Partie in Moosburg stellen konnten, wurde das Spiel abgesagt. „Einen Ersatztermin haben wir nicht gefunden“, erläuterte FCM-Trainerin Annika Lindhorst. Die drei Punkte wandern daher kampflos auf das Konto der Moosburger Frauen, die in der Tabelle weiterhin auf Rang zwei stehen. Am Samstag (17 Uhr) empfangen sie den verlustpunkfreien SV Geroldshausen zum Spitzenspiel. „Wenn jemand eine Chance hat, sie zu ärgern, dann sind das wir“, sagt Lindhorst.