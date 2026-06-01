Lena Zaindl krönt sich zum fünften Mal in Folge zur Torschützenkönigin

Die FCA-Goalgetterin erzielte am letzten Spieltag drei Treffer. Damit sicherte sie sich die Torjägerinnen-Krone der Kreisliga – zum fünften Mal hintereinander.

So lässt sich eine Saison beenden: Am letzten Kreisliga-Spieltag konnten sich alle drei Teams aus dem Landkreis über drei Punkte freuen. Nur zwei von ihnen waren aber auch wirklich im Einsatz.

FCA Unterbruck – SG DJK Ingolstadt/Wettstetten 4:1 (2:1). Sie hat es schon wieder getan: Durch ihre drei Treffer am letzten Spieltag kürte sich FCA-Goalgetterin Lena Zaindl zum fünften Mal in Folge zur Torschützenkönigin der Kreisliga. „Es war unser Ziel, sie heute in Szene zu setzen“, erläuterte Brucks Trainer Rudolf Greiner. Damit hatte Zaindl auch maßgeblichen Anteil am Heimsieg ihres Teams gegen die Tabellennachbarinnen aus Ingolstadt.

Nach dem 0:1-Rückstand in der 16. Minute drehten die FCA-Kickerinnen auf und erarbeiteten sich viele Chancen. „Spielerisch bin ich nicht ganz zufrieden. Phasenweise hat man gemerkt, dass es für beide Teams um nicht mehr viel ging“, sagte der Coach. „Die drei Punkte nehmen wir aber gerne mit.“ Der FCA beendete eine Saison mit Höhen und Tiefen damit auf dem vierten Tabellenplatz. Tore: 0:1 Susanna Renz (16.), 1:1/2:1/3:1 Lena Zaindl (20./32./55.), 4:1 Emilia Suplicka (90.).

SG Freising United – SG Rohrbach/Geisenfeld 2:1 (1:0). „Das war der perfekte Abschluss der Saison“, jubelte United-Trainer Christoph Bosch nach dem 2:1-Heimsieg. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen gab seine Mannschaft von Beginn an Gas und belohnte sich mit der frühen 1:0-Führung durch Julia Weinberger (8.). Die Kapitänin fing einen gegnerischen Pass ab, netzte eiskalt ein und machte damit auch Vater Peter Weinberger, der sein letztes Spiel als Freisinger Cheftrainer coachte, ein Geschenk.

Kurz nach der Halbzeitpause verwertete Sarah Lauterwald einen Abpraller zum 2:0 (47.). Und auch in der Folgezeit war Freising United das spielbestimmende Team. Bis auf das Anschlusstor von Kathrin Heidersberger (65.) strahlten die Gäste kaum Gefahr aus. So behielten die Freisingerinnen auch in der hitzigen Schlussphase die Oberhand und sprangen in der Tabelle sogar noch auf Rang sieben. „Das ist ein großer Erfolg für uns“, betont Bosch.

FC Moosburg – ST Scheyern abgesagt. Weil die Gäste aus Scheyern nicht antraten, wanderten die drei Punkte automatisch auf das Konto der Moosburger Frauen, die bereits am Wochenende davor die Vizemeisterschaft klargemacht hatten. „Zum Abschluss hätten wir allerdings lieber noch einmal gespielt“, sagte FCM-Trainerin Annika Lindhorst.