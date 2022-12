Lena Zaindl im LIVE-Interview: „Habe erst nur aus Spaß für das Herrenspiel zugesagt“ Live-Interview

Lena Zaindl vom FCA Unterbruck debütierte als erste Frau im Landkreis Freising bei den Herren in der A-Klasse. Bei uns spricht sie im Live-Interview.

Unterbruck - Vor gut drei Wochen schrieb Lena Zaindl Geschichte, indem sie in der A-Klasse für die zweite Herrenmannschaft des FC Ampertal Unterbruck zum Einsatz kam. In Partie gegen den SV Dietersheim wurde die 22-Jährige in der 70. Minute von Trainer Christian Gruber eingewechselt. Damit ist sie die erste Frau, die im Landkreis Freising im Herrenbereich debütierte. Möglich machte das erst eine Änderung der BFV-Spielordnung vor der laufenden Saison.

Am Donnerstag, dem 15. Dezember sprechen wir mit ihr um 16.30 Uhr über die Umstände des Einsatzes, wie es ist, als Frau gegen Männer zu spielen, die aktuelle Saison der Unterbrucker Damen und vieles mehr.

Lena Zaindl: 107 Tore für die Frauen des FC Ampertal Unterbruck

Seit ihrer Kindheit interessiert sich Lena Zaindl für den Fußball und spielt schon lange im Verein. Im Jugendbereich lief sie schon gemeinsam mit und gegen Jungs auf und wusste sich dort früh zu behaupten. Zaindl ist beim FC Ampertal Unterbruck tief verwurzelt und kickt dort nun schon seit 2013. Beim Frauenteam, das in der Kreisliga spielt, ist die Torjägerin unverzichtbar und kann eine beeindruckende Torquote vorweisen. Seit ihrem Debüt in der Saison 2017/18 erzielte sie ganze 107 Tore für die Unterbrucker Mädels.