Lena May ist Schiedsrichterin aus Leidenschaft

Aber ganz so profan ist der „Wechsel der Perspektive“, wie May ihn beschreibt, dann doch nicht. „Das Schiedsrichtern ist schon ein Sport, den du alleine machst. Als Spieler ist man Teil der Mannschaft, als Schiedsrichter leitet man das Spiel einfach selber“, sagt sie. Sie selbst möchte dabei nicht im Mittelpunkt stehen. „Eigentlich ist es am besten, wenn die Spieler mich gar nicht bemerken“, findet die 18-Jährige. „Wenn ich am Ende vom Platz gehe, und keiner will was von mir, ist alles gut.“ Ihr Stil sei es, mit den Spielern zu sprechen, statt „mit Karten um mich zu werfen“. Das sei ihr bislang häufig geglückt, trotzdem bestrafe sie die Fouls und Vergehen der Spieler am Ende auch so, wie es ihr beigebracht wurde.

Das umfassende Regelwerk des Fußballs hat sie zuerst bei einem Lehrgang vor vier Jahren an der Sportschule Duisburg-Wedau gelernt, der sich speziell an Frauen und Mädchen richtet. Beispielsweise: Was passiert bei Doppelberührungen beim Ausführen eines Freistoßes? Wann gibt es einen indirekten Freistoß? Zum Ende hatten alle 20 Frauen ihres Lehrgangs einen kleineren Leistungstest zu absolvieren, bei dem sie auch ihre körperliche Fitness beweisen mussten. Außerdem mussten sie eine Klausur zu den Regeln des Sports bestehen. „Wie in der Fahrschule“, erinnert sich May. Als sie die Klausur bestanden hatte, stand ihrem Dasein als Schiedsrichterin nichts mehr Weg. Mays besonderes Spiel Seitdem hat sie mehr als 260 Partien angepfiffen, dazu zählen sechs Begegnungen in der B-Jugend-Niederrheinliga und zwölf Frauen-Regionalligaspiele. Eins davon ist ihr besonders im Gedächtnis geblieben. Im vergangenen August stand sie beim Duell der U21 des 1. FC Köln mit der von Borussia Dortmund im Fokus. „Dortmund wurde von Ultras begleitet, und es gab eine Fernsehübertragung und Kommentatoren. Das ist dann schon eine andere Nummer.“ Sie habe sich davon aber nicht einschüchtern lassen und sich wie auf ihre Ansetzungen sonst vorbereitet. Das Spiel hatte trotzdem ein verrücktes Drehbuch: Denn die Dortmunderinnen führten zwischenzeitlich 3:1, dann glichen die Domstädterinnen aus. Kurz vor Schluss entschied May beim Stand von 3:3 schließlich auf Elfmeter für Köln. „Das war dann schon noch mal was anderes, wenn man da in der 90. Minute auf den Punkt zeigt und weiß, das kann das Spiel jetzt entscheiden“, erklärt May. Die Kölnerinnen gewannen das Spiel 4:3. Später bekam sie Rückendeckung für ihren späten Pfiff. Ein Schiedsrichterbeobachter bewertete ihre Entscheidung im Nachhinein als korrekt. Fehler passieren Schiedsrichtern genauso wie Spielern Das ist natürlich nicht immer so. Tore entstehen zumeist aus Missgeschicken der Spieler. „Fußball ist ein Fehlersport, und alle Spieler auf dem Platz machen Fehler. Aber sobald der Schiedsrichter einen Fehler macht, ist er schlecht“, sagt May. Spielleiter seien da nicht anders als die Akteure mit Ball. Fehler würden May genauso passieren wie allen anderen auf dem Rasen. „In der Halbzeitpause und während des Spiels denke ich nicht über Fehler nach, das würde zu sehr verunsichern“, sagt sie. Auch wenn Zuschauer, die am Spielfeldrand stehen, Kommentare aufs Feld brüllen, lässt May das nach eigener Aussage an sich abprallen. „Da ist meistens qualitativ nicht so viel dabei“, erklärt sie lapidar. Ob es mal einen Angriff auf sie als Schiedsrichterin gab, verneint die 18-Jährige. Jedoch stellt sie generell fest: „Gegen die Schiedsrichter wird von Spieler- oder Trainerseite aus viel zu viel vorgegangen.“ Sie sei zwar bislang von Attacken verschont geblieben, könne aber verstehen, dass sich betroffene Schiedsrichter nach einer Attacke zurückziehen. „Jeder will über den Schiedsrichter meckern“ Für May ist ihre Tätigkeit als Schiedsrichterin eine Herzensangelegenheit, „weil man eine andere Sicht auf den Fußball bekommt“. Zudem mache es ihr Spaß, Spiele zu leiten und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. „Jeder will über den Schiedsrichter meckern, aber am Ende will sich niemand dahin stellen“, sagt sie. Und sie stehe gerne dort. Für Lena May kommt als Anreiz hinzu, dass sie ihr Geschlecht in der Männerdomäne Fußball repräsentieren kann. Auch wenn das nicht unbedingt einfach sei. „Als Schiedsrichterin muss man sich ein bisschen mehr durchsetzen. Es ist auch schwerer für Frauen, in den Männerbereichen nach oben zu kommen.“ Für sie sei es erfüllend, „als einzige Frau auf dem Feld zu stehen“, selbst wenn sie sich dieses mit 22 Männern teilen müsse. Für die Zukunft wünscht sich Lena May, dass sich mehr Mädchen und Frauen die Schiedsrichteruniform überstreifen. Damit die 4,9 Prozent bald nur noch beim Stadionbier relevant sind.