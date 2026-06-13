Len Anders aus DFB-Nachwuchsliga zurück zum TSV Bleidenstadt SVWW-Talent entscheidet sich trotz verlockender Angebote für den Heimatverein, der im großen Stil auf Eigenwächse, aber auch auf punktuelle externe Zugänge setzt von Stephan Neumann · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Mit Len Anders konnte der TSV Bleidenstadt ein Eigengewächs zurückgewinnen. Weitere Neuzugänge stehen bereits fest, zudem sind noch weitere Verstärkungen in Aussicht. – Foto: SVWW

Wiesbaden. Es war eine Achterbahnfahrt, die als Neunter mit dem Klassenerhalt in der Gruppenliga endete. Der TSV Bleidenstadt hatte als Meister des Jahres 2025 der Kreisoberliga-Rheingau-Taunus nach vielen Wendungen und Turbulenzen auf der Trainerposition die Kurve bekommen. Die interne Lösung mit Norman Schlabs und Phil Weimer für Training und Coaching bei den Spielen sollte sich als der richtige Schachzug erweisen. Jetzt geht der Blick nach vorne. Phil Weimer wird mit Neuzugang Mirco Paul, der zuletzt beim SV Wallrabenstein spielte, als Spieler aber auch viel Hessenliga-Erfahrung mitbringt, das künftige Trainer-Tandem bilden.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Len Anders entscheidet sich für Rückkehr Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit: Die reichlich vorhandenen Eigengewächse möglichst optimal einbinden. Was in der vergangenen Runde bereits ziemlich gut gelungen ist. Jetzt freuen sich die Verantwortlichen mit Markus Jestaedt an der Spitze zudem über einen Rückkehrer. Len Julien Anders wird nächste Runde wieder das TSV Trikot tragen. Aus Sicht des Vorsitzenden „ein Coup“. Denn trotz verlockender Angebote auch aus der Hessenliga habe sich der 19-Jährige für seinen Heimverein entschieden. Aus Jestaedts Sicht ein starkes Signal.

Schließlich stellte Len Julien Anders, der im Alter von fünf Jahren beim TSV begonnen hatte, nach seinem Wechsel ins Nachwuchsleistungszentrum des SV Wehen Wiesbaden im Jahr 2022 sein Talent auf dem Halberg unter Beweis. Er zählte zuletzt zur U19-Formation des Drittligisten in der neugeschaffenen DFB-Nachwuchsliga. Zuvor war er mit der U17 Hessenpokalsieger geworden, ferner zum U19-Hessenauswahlspieler avanciert. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Len einen jungen, entwicklungsfähigen talentierten Spieler für den TSV gewinnen konnten. Dank seiner individuellen Qualitäten wird er unserer Mannschaft ohne größere Eingewöhnungszeiten weiterhelfen können und uns in der Spitze umgehend besser machen“, sagt Phil Weimer. „Es ist schön, dass Len unseren Weg mitgehen wird, nämlich mit hoffnungsvollen Talenten und hungrigen Spielern ein schlagkräftiges Team für die Gruppenliga zu formen“, fügt Markus Jestaedt an. Fußball-Abteilungsleiter Ralf Neumann ist ebenfalls happy: „Wir haben Len bei seinen ersten Fußballschritten begleitet. Deshalb bin ich stolz, dass er nun zu uns zurückkehrt. Es ist das i-Tüpfelchen auf unsere Bemühungen im Jugendbereich.“