Len Anders aus DFB-Nachwuchsliga zurück zum TSV Bleidenstadt

Wiesbaden. Es war eine Achterbahnfahrt, die als Neunter mit dem Klassenerhalt in der Gruppenliga endete. Der TSV Bleidenstadt hatte als Meister des Jahres 2025 der Kreisoberliga-Rheingau-Taunus nach vielen Wendungen und Turbulenzen auf der Trainerposition die Kurve bekommen. Die interne Lösung mit Norman Schlabs und Phil Weimer für Training und Coaching bei den Spielen sollte sich als der richtige Schachzug erweisen. Jetzt geht der Blick nach vorne. Phil Weimer wird mit Neuzugang Mirco Paul, der zuletzt beim SV Wallrabenstein spielte, als Spieler aber auch viel Hessenliga-Erfahrung mitbringt, das künftige Trainer-Tandem bilden.
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Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit: Die reichlich vorhandenen Eigengewächse möglichst optimal einbinden. Was in der vergangenen Runde bereits ziemlich gut gelungen ist. Jetzt freuen sich die Verantwortlichen mit Markus Jestaedt an der Spitze zudem über einen Rückkehrer. Len Julien Anders wird nächste Runde wieder das TSV Trikot tragen. Aus Sicht des Vorsitzenden „ein Coup“. Denn trotz verlockender Angebote auch aus der Hessenliga habe sich der 19-Jährige für seinen Heimverein entschieden. Aus Jestaedts Sicht ein starkes Signal.
Schließlich stellte Len Julien Anders, der im Alter von fünf Jahren beim TSV begonnen hatte, nach seinem Wechsel ins Nachwuchsleistungszentrum des SV Wehen Wiesbaden im Jahr 2022 sein Talent auf dem Halberg unter Beweis. Er zählte zuletzt zur U19-Formation des Drittligisten in der neugeschaffenen DFB-Nachwuchsliga. Zuvor war er mit der U17 Hessenpokalsieger geworden, ferner zum U19-Hessenauswahlspieler avanciert.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Len einen jungen, entwicklungsfähigen talentierten Spieler für den TSV gewinnen konnten. Dank seiner individuellen Qualitäten wird er unserer Mannschaft ohne größere Eingewöhnungszeiten weiterhelfen können und uns in der Spitze umgehend besser machen“, sagt Phil Weimer. „Es ist schön, dass Len unseren Weg mitgehen wird, nämlich mit hoffnungsvollen Talenten und hungrigen Spielern ein schlagkräftiges Team für die Gruppenliga zu formen“, fügt Markus Jestaedt an. Fußball-Abteilungsleiter Ralf Neumann ist ebenfalls happy: „Wir haben Len bei seinen ersten Fußballschritten begleitet. Deshalb bin ich stolz, dass er nun zu uns zurückkehrt. Es ist das i-Tüpfelchen auf unsere Bemühungen im Jugendbereich.“
Davon abgesehen verweist Markus Jestaedt auf die generelle Philosophie des TSV, die Handgeldzahlungen ausschließe. Deswegen sei es gar nicht so einfach, externe Zugänge zu bekommen. Aber auch das ist gelungen: Neben Mirco Paul kommt vom Kreisoberligisten SG Meilingen das Duo Morris Ried und Luca Schiffer nach Bleidenstadt. Ferner vom SV Zeilsheim der junge Keeper Alon Albus (19). Und vom Wiesbadener Kreisoberligisten SC Gräselberg Mahmoud Mansoor Saeed, der schon einmal beim TSV spielte. An zwei weiteren externen Neuen sei man „noch dran“, so der TSV Steuermann. Die Jungen seien das Faustpfand für Nachhaltigkeit, doch es würden auch Erfahrene gebraucht, setzt Jestaedt auf die richtige Mischung.
Fakt ist Der Verein erntet fortlaufend die Früchte der intensiven Jugendarbeit. Die abgelaufene Saison war für die U19 die Erfolgreichste seit mehr als zehn Jahren. Es wurden nicht nur zwei Teams im A-Jugendbereich gestellt, sondern unter den lizensierten Trainern Gernot Aders, Marc Baumschabl und Thomas Weimar wurde das Team ungeschlagener Kreismeister und Aufsteiger in die Gruppenliga. Obendrein stand die U19 in der Fairnesstabelle an der Spitze und stellte mit Arlan Aksholakov (33 Tore) und Mo Ahmadi (30 Tore) auch die beiden Topscorer der Liga. Weiterhin gewannen die A-Junioren in den Osterferien bei einem internationalen Turnier in Barcelona die begehrte „Trofeo Mediterráneo”.
Bemerkenswert: Die sieben U19-Spieler Ante Dedic, Neo Westerwelle, Zinedin Muric, Arlan Aksholakov, Silas Akin, Mo Ahmadi und Mick Gallasch kamen 2025/26 bereits zu Einsätzen in der TSV-Ersten und hatten Anteil am Gruppenliga-Verbleib. Weitere zehn Spieler verstärkten zudem das zweite und dritte Seniorenteam: Mo Nour Alhassani, Ben Andrä, Yasin Azzaoui, Luca Baumschabl, Jonathan Binder, Butrint Halili, Henri Hill, Peter Koster, Parsa Rajbani und Johannes Weimar. „Die vielen Einsätze der U19-Spieler im Seniorenbereich zeigen, dass der wichtige Übergang der älteren U19-Spieler in dieser Saison hervorragend funktioniert hat und das unser Konzept, auf die Jugend zu setzen und den Spielern eine Perspektive im Seniorenbereich zu bieten, das Richtige ist“, sagt Markus Jestaedt.