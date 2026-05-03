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Ligabericht
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Lemp ringt Werdorf ein Remis ab
Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Wetzlarer Fußball-A-Liga überzeugt Primus Aßlar mit einem 6:2 gegen Schöffengrund, während der Verfolger patzt. Die SG Niederbiel dreht das wichtige Spiel gegen Cleeberg II +++
Wetzlar. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga hat die SpVgg. Lemp dem Tabellenzweiten aus Werdorf ein 1:1-Remis abgerungen. Spitzenreiter VfB Aßlar zeigte nach der 1:6-Niederlage in Büblingshausen vor Wochenfrist eine Reaktion, die SG Niederbiel und der TSV Steindorf punkteten am Maifeiertags-Wochenende ebenfalls dreifach.