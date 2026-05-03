 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Lemp ringt Werdorf ein Remis ab

Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Wetzlarer Fußball-A-Liga überzeugt Primus Aßlar mit einem 6:2 gegen Schöffengrund, während der Verfolger patzt. Die SG Niederbiel dreht das wichtige Spiel gegen Cleeberg II +++

von Redaktion · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser
Dank der Treffer von Nils Schäfer (l., hier gegen Münchholzhausens Soeren Blöhß), hat die SG Niederbiel nun Tuchfühlung zum Tabellenmittelfeld der A-Klasse. (Archivfoto) © Isabel Althof
Dank der Treffer von Nils Schäfer (l., hier gegen Münchholzhausens Soeren Blöhß), hat die SG Niederbiel nun Tuchfühlung zum Tabellenmittelfeld der A-Klasse. (Archivfoto) © Isabel Althof

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Wetzlar. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga hat die SpVgg. Lemp dem Tabellenzweiten aus Werdorf ein 1:1-Remis abgerungen. Spitzenreiter VfB Aßlar zeigte nach der 1:6-Niederlage in Büblingshausen vor Wochenfrist eine Reaktion, die SG Niederbiel und der TSV Steindorf punkteten am Maifeiertags-Wochenende ebenfalls dreifach.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.