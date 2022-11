– Foto: Rolf Schmietow

Lemmermann vom Punkt: Holvede schlägt den TVV - Nenndorf ganz oben Kreisliga Harburg: TuS Nenndorf nutzt den Spielausfall des TV Welle, um die Tabellenführung zu übernehmen

Ein Elfmeter-Tor von Jannes Lemmermann entschied das Derby zwischen Holvede und Neu Wulmstorf zu Gunsten der Hausherren. Nenndorf setzt sich wiederum an die Tabellenspitze, nachdem der TuS am Freitagabend gegen Este II am Rande einer Niederlage stand.

Der TSV Holvede-Halvesbostel sammelt einen wichtigen Dreier, während Neu Wulmstorf die Winterpause herbeisehnt. „Beide Mannschaften gehen sicherlich auf dem Zahnfleisch“, sagt TSV-Coach Heiko Brandenburg. „Entscheidend war, dass wir die Basics auf den Platz gebracht haben.“ Auf der anderen Seite hätte sich TVV-Trainer Andreas Kühner zumindest einen Punkt gewünscht: „Leider setzt sich unser Negativtrend fort – ein Unentschieden wäre sicherlich leistungsgerechter gewesen.“

Mit dem fünften Sieg in Folge geht der FC Rosengarten einer beruhigten Winterpause entgegen. Während die Konkurrenz teilweise auf dem Zahnfleisch geht, fühlt sich der FCR in der Spätphase des Jahres pudelwohl. Mit einem schnellen Dreifachschlag von Christopher Ehlers (47.), Florian Harms (49.) und Cedric Krebs (58.) entschieden die Gäste das Duell in wenigen Minuten.

Die Moisburger schnupperten an einer Überraschung am Vaenser Grund und gingen dafür zwei Mal in Führung. Letztlich behielt der Favorit aber das bessere Ende für sich. „Wir haben gezeigt, dass wir in der Kreisliga mithalten können“, sagt Este-Coach Bahittin Saclik. „Es ist einfach bitter für meine Spieler, dass sie sich für diese starke Leistung nicht belohnen konnten. Am Ende hat sicherlich nicht die bessere Mannschaft die drei Punkte geholt.“

So., 04.12.2022, 14:00 Uhr TV Welle TV Welle MTV Ramelsloh Ramelsloh 14:00 PUSH

Nullnummer in Heidenau! Damit müssen die Heidnauer nach oben ein wenig abreißen lassen. Jesteburg hat zumindest den Negativtrend nach drei Pleiten in Serie gestoppt und wahrt seinen Platz im Mittelfeld.

Nachdem die SG Elbdeich nur eine der letzten acht Partien für sich entscheiden konnte, drohten sie im Tableau ein wenig abzurutschen. Obwohl die SGE schon nach drei Minuten durch Fynn Sandgaard den nächsten Nackenschlag verpasst bekam, verließen sie den Platz am Ende als Sieger. Die Tore von Steven Körtel (9.) und Eric Warnke (24., 40.) drehten das Geschehen. Spätestens in der Nachspielzeit machte Hauke Rusch den Deckel drauf (90.+2).