Lemmer führt Driedorf zum Sieg in Hörbach

Dillenburg. Sieben Teams der Fußball-A-Liga Dillenburg verabschieden sich mit drei Punkten in die Winterpause. Heimerfolge feierten am Freitag die SG Roth/Simmersbach (4:3 gegen die SG Eschenburg II) und die SG Dietzhölztal (1:0 gegen die SG Aartal) am Samstag. Am Sonntag folgten der SV Herborn (6:0 gegen den TSV Eibach) und der SV Eisemroth (4:1 gegen den FC Niederroßbach). Auswärtsdreier nehmen die SSG Breitscheid (5:1 beim SSV Frohnhausen II), der TuS Driedorf (2:1 bei der SG Sinn/Hörbach) und der VfL Fellerdilln (2:0 beim FC Merkenbach) mit auf die Heimreise.