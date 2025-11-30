 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Neo Rene Georg (li.) und die SSG Breitscheid siegen bei der Reserve des SSV Frohnhausen und Marcel Bastian (re.) mit 5:1. © Lars Hinter

Lemmer führt Driedorf zum Sieg in Hörbach

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Mit dem sechsten Sieg in Serie setzt sich Driedorf im Verfolgerduell der Fußball-A-Liga bei Sinn/Hörbach durch. Eisemroths Christian Falkenstein an allen vier SV-Toren beteiligt +++

Dillenburg. Sieben Teams der Fußball-A-Liga Dillenburg verabschieden sich mit drei Punkten in die Winterpause. Heimerfolge feierten am Freitag die SG Roth/Simmersbach (4:3 gegen die SG Eschenburg II) und die SG Dietzhölztal (1:0 gegen die SG Aartal) am Samstag. Am Sonntag folgten der SV Herborn (6:0 gegen den TSV Eibach) und der SV Eisemroth (4:1 gegen den FC Niederroßbach). Auswärtsdreier nehmen die SSG Breitscheid (5:1 beim SSV Frohnhausen II), der TuS Driedorf (2:1 bei der SG Sinn/Hörbach) und der VfL Fellerdilln (2:0 beim FC Merkenbach) mit auf die Heimreise.

