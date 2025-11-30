Lemmer führt Driedorf zum Sieg in Hörbach

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Mit dem sechsten Sieg in Serie setzt sich Driedorf im Verfolgerduell der Fußball-A-Liga bei Sinn/Hörbach durch. Eisemroths Christian Falkenstein an allen vier SV-Toren beteiligt +++
Dillenburg. Sieben Teams der Fußball-A-Liga Dillenburg verabschieden sich mit drei Punkten in die Winterpause. Heimerfolge feierten am Freitag die SG Roth/Simmersbach (4:3 gegen die SG Eschenburg II) und die SG Dietzhölztal (1:0 gegen die SG Aartal) am Samstag. Am Sonntag folgten der SV Herborn (6:0 gegen den TSV Eibach) und der SV Eisemroth (4:1 gegen den FC Niederroßbach). Auswärtsdreier nehmen die SSG Breitscheid (5:1 beim SSV Frohnhausen II), der TuS Driedorf (2:1 bei der SG Sinn/Hörbach) und der VfL Fellerdilln (2:0 beim FC Merkenbach) mit auf die Heimreise.