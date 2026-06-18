Lemm führt an: Die Elf des Jahres der U19-Mittelrheinliga

– Foto: Boris Hempel

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spielerinnen des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Johannes Lemm vom FC Hennef: Zehn Einsätze, drei Tore, acht Nominierungen für die Elf der Woche

Fabrice Lillot (18) vom VfL Vichttal: Elf Spiele, sechs Nominierungen für die Elf der Woche

Sebastian Pietrek (19) vom Bonner SC: Sieben Einsätze, vier Nominierungen für die Elf der Woche

Leon-Morris Schales (19) vom 1. FC Düren: 12 Einsätze, vier Tore und neun Vorlagen, vier Nominierungen für die Elf der Woche

Mittelfeld

Mirza Akyüz (17) vom VfL Vichttal: 12 Einsätze, vier Tore und eine Vorlage, sieben Nominierungen für die Elf der Woche

Noah Daas (18) vom FC Hennef: Zehn Einsätze, sechs Tore und drei Vorlagen, vier Nominierungen für die Elf der Woche

Malik Tekin (19) vom 1. FC Düren: 12 Einsätze, acht Tore und fünf Vorlagen, vier Nominierungen für die Elf der Woche

Batuhan Sahin (18) vom FC Hennef: 12 Einsätze, vier Tore und drei Vorlagen, drei Nominierungen für die Elf der Woche

Angriff

Connor Smith (18) vom FC Hennef: Zehn Einsätze, sechs Tore und drei Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Muhammad Aksov (18) vom 1. FC Düren: Neun Einsätze, vier Tore und eine Vorlage, zwei Nominierungen für die Elf der Woche

Julian Luerken (18) vom FC Hürth: Zehn Spiele, drei Tore, zwei Nominierungen für die Elf der Woche

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.