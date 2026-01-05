Lemm-Abschied und Saisonziele im Fokus

Die Gründe, warum man ab 1. Juli 2026 getrennte Wege gehen möchte, sind laut Vorstand „vielfältig“. Ausdrücklich genannt wird der Wunsch Lemms, sich „neuen sportlichen Herausforderungen stellen und seine Laufbahn in einem anderen Umfeld fortsetzen“ zu wollen. Der 50 Jahre alte Bischofsheimer indes bedauert, dass seine Zeit bei Rot-Weiß im Sommer endet. Lemms Wille sei keineswegs die „vorzeitige Vertragsauflösung“ gewesen. Zumal er die sportliche Entwicklung der Mannschaft unter seiner Leitung noch nicht vollendet sieht, wie er deutlich macht: „Ich hätte gerne mit Walldorf einen maximalen sportlichen Erfolg erreicht, wie wir es fast im letzten Jahr geschafft haben.“ Lemm meint die vergangene Saison, in der die Mannschaft lange Tabellenführer war und letztlich auf Platz vier landete.

Beim SV Rot-Weiß stieg Lemm im Sommer 2021 als Sportlicher Leiter ein. Nach dem Rücktritt von Trainer Max Martin Ende Oktober desselben Jahres sprang er zunächst als Interimscoach ein, ehe er einige Wochen später unbefristet die Cheftrainerrolle übernahm. „In den folgenden Jahren prägte Lemm mit seinem Trainerteam die Entwicklung des Vereins maßgeblich", so der Vorstand: „Unter seiner Führung entwickelte sich die Mannschaft kontinuierlich weiter und kämpfte sich Schritt für Schritt bis an die Spitze der Hessenliga."