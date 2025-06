Lemgow-Dangenstorf geht mit neuem Trainer in die Kreisliga

Nach der 1:4-Niederlage gegen den SV Holdenstedt stand fest, dass Lemgow-Dangenstorf den bitteren Weg in die Kreisliga antreten muss. Dafür wird ab sofort ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen..

Denn zur kommenden Saison wird Wolfgang Schmidt den Absteiger und das junge Team übernehmen. Schmidt trainierte 2015/2016 noch den VfL Breese-Langendorf und ging dann 2017 zum SV Küsten, wo Schmidt über all die Jahre hinweg in der Bezirksliga mit dem SVK blieb. Seine beste Bilanz war der dritte Platz und in der abgelaufenen Saison beendete Schmidt mit seinen Schützlingen den sechsten Platz.

Lemgow-Dangenstorf ist eine sehr junge Truppe und es wird eine Herausforderung für den neuen Coach, doch mit seiner Erfahrung ist es ihm zuzutrauen, in der neuen Liga eine gute Rolle zu spielen.