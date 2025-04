Lemförde vor Schlüsselspiel in Sulingen

Wenn der TuS Lemförde am Sonntag beim TuS Sulingen gastiert, steht mehr auf dem Spiel als nur drei Punkte. „Das ist natürlich für beide Mannschaften ein enorm wichtiges Spiel“, betont Lemfördes Trainer David Schiavone im Vorfeld der Partie. In der Tabelle trennt beide Teams lediglich ein Punkt: Sulingen steht auf dem Relegationsplatz, Lemförde direkt dahinter.

Nach dem 2:1-Auswärtssieg in Steimbke schöpft man in Lemförde neuen Mut. „Wir haben natürlich eine gewisse Portion Selbstvertrauen getankt“, sagt Schiavone. „Jetzt hoffen wir, dass wir eine kleine Serie starten können – das Ziel ist ganz klar, Sulingen zu überholen.“

Die Partie in Sulingen ist für Lemförde auch ein Spiel der Wiedergutmachung. In den bisherigen beiden Saisonduellen setzte es zwei deutliche Niederlagen: ein 2:6 im Pokal und ein 2:4 im Heimspiel. „Dementsprechend hoffen wir, dass alle guten Dinge drei sind und wir den dritten Vergleich dann für uns entscheiden können“, so Schiavone.

Besonders in der Fremde hat Lemförde bislang Schwierigkeiten, konstante Leistungen abzurufen. „Auswärts zu punkten, gelingt uns in dieser Saison nicht so gut. Vielleicht platzt ja am Wochenende endlich der Knoten“, sagt der Trainer.