Lembeck jubelt in Heiden!

Brun-Tor in der Schlussphase sichert umkämpften Auswärtssieg!

Der SV Lembeck hat es wieder getan! Auch im schweren Auswärtsspiel bei Viktoria Heiden bewies der Tabellenführer Nervenstärke und entführte drei wertvolle Punkte. Am Ende stand ein hart erkämpfter 2:1-Erfolg, bei dem sich Vincent Brun mit seinem späten Siegtreffer zum Matchwinner krönte.

Lembeck erwischte einen Traumstart! Bereits in der 13. Minute nutzte Julian Risthaus eine Unaufmerksamkeit in der Heidener Defensive eiskalt aus und schob den Ball zur frühen 1:0-Führung ins Netz. Ein perfekter Auftakt für den Tabellenführer, der in den folgenden Minuten das Spiel kontrollierte.

Doch Heiden ließ sich nicht beeindrucken und fand zunehmend besser in die Partie. Trainer Steffen Kölnberger musste früh reagieren: In der 17. Minute brachte er Vincent Brun für den verletzten Niklas Jakubiak. Gleichzeitig kam Phil Schnieders für Lukas Bukowski ins Spiel – eine turbulente Anfangsphase!

Bis zur Halbzeitpause neutralisierten sich beide Teams weitgehend, Lembeck verwaltete die knappe Führung geschickt.

Bedrunka gleicht aus – Brun kontert eiskalt!

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Viktoria Heiden deutlich aggressiver. Angetrieben von 200 lautstarken Zuschauern, übernahmen die Gastgeber das Kommando und setzten Lembeck zunehmend unter Druck.

In der 73. Minute war es dann so weit: Nach einer starken Aktion von Keeper "Patti" Lehmkuhl staubte Tom Bedrunka aus kurzer Distanz ab und stellte auf 1:1. Das Stadion bebte – Heiden witterte die Wende!

Doch Lembeck wäre nicht Lembeck, wenn sie in solchen Situationen nicht eiskalt zuschlagen würden. 86. Minute – Eckball-Serie der Gäste! Ein wilder Ball im Strafraum, plötzlich liegt er vor den Füßen von Vincent Brun – und der Verteidiger drückt ihn über die Linie! 2:1 für Lembeck!

Die mitgereisten Fans rasten aus, die Lembecker Bank sprang jubelnd auf – während Heiden geschockt war.

Offensive Wucht & eiserner Wille – Lembeck marschiert weiter!

Mit diesem Auswärtssieg zementiert der SV Lembeck seinen Platz an der Tabellenspitze. Die Bilanz spricht für sich: 12 Siege, 1 Remis, nur 5 Niederlagen. Besonders beeindruckend: Mit 46 Treffern stellt Lembeck die torhungrigste Offensive der Liga!

Viktoria Heiden hingegen muss trotz einer starken Leistung eine bittere Niederlage hinnehmen, bleibt mit 10 Siegen und Platz 3 aber weiterhin in Reichweite der Tabellenspitze.

Fazit: Dramatik pur in Heiden! Der SV Lembeck entführt dank eines späten Treffers von Vincent Brun drei Punkte und baut seine Tabellenführung aus. Heiden kämpfte leidenschaftlich, wurde aber am Ende nicht belohnt. Die Bezirksliga 11 bleibt spannend!