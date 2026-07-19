»Lektion in Sachen Landesliga-Fußball«: Grainet verliert Ligadebüt

Der SV Grainet kam in vielen Situationen der Partie einen Schritt zu spät und fand nur selten den richtigen Zugriff ins Spiel. – Foto: Danny Jodts | www.sp4ort.de



Den Ligaauftakt hatte man sich aus Graineter Sicht sicherlich anders vorgestellt. Bereits zur Halbzeit lag die Mannschaft von Trainer Johannes Gastinger mit 0:3 zurück und musste erkennen, dass die Gastgeber an diesem Tag die bessere Mannschaft waren. Die Treffer auf Seiten des ASV Burglengenfeld erzielten Dirmeier (20. Minute) sowie Käufer (34. und 45. Minute), der mit seinem Doppelpack für eine komfortable Führung sorgte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Burglengenfeld die aktivere Mannschaft und ließ den SV Grainet nur selten gefährlich vor das eigene Tor kommen. In der 60. Minute fiel folgerichtig der vierte Treffer für die Hausherren. Erneut war es Dirmeier, der mit seinem zweiten Tor des Tages ebenfalls einen Doppelpack zum gelungenen Saisonstart seiner Mannschaft beisteuerte. Die Gäste aus Niederbayern zeigten zwar Moral und konnten in der Schlussphase durch Sammer noch den Ehrentreffer erzielen, mehr war an diesem Spieltag allerdings nicht mehr möglich. Am Ende stand eine deutliche Niederlage, aus der die Graineter die richtigen Schlüsse ziehen müssen, um im ersten Heimspiel eine Reaktion zu zeigen.



Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): „Unterm Strich war es eine absolut verdiente Niederlage, auch in dieser Höhe. Wir hatten uns für das Spiel viel vorgenommen, mussten aber schnell erkennen, dass der ASV Burglengenfeld ein sehr guter Gegner mit einer klaren Spielidee ist. Nach der Pause sind wir etwas besser ins Spiel gekommen, ohne jedoch wirklich Torgefahr auszustrahlen. Burglengenfeld hat vielleicht etwas das Tempo herausgenommen, war aber weiterhin die gefährlichere Mannschaft und hat folgerichtig das 4:0 erzielt. Positiv ist, dass wir durch Julian Sammer noch den Ehrentreffer erzielen konnten. Insgesamt hatten wir heute zu wenig Selbstvertrauen im Ballbesitz und waren in vielen Situationen einen Schritt zu spät. Das war für uns eine Lektion in Sachen Landesliga-Fußball. Jetzt gilt es, aus dem Spiel zu lernen und es in unserem ersten Landesliga-Heimspiel gegen den TSV Bogen am kommenden Freitag deutlich besser zu machen.“