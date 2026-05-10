Lekaj-Doppelpack in der Nachspielzeit: Göppingen trotzt Pforzheim

Der 31. und damit viertletzte Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg führte den 1. Göppinger SV zum Auswärtsspiel nach Pforzheim. Vor 325 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die für die Göppinger Gäste zunächst nach einer bitteren Niederlage aussah, am Ende jedoch in einem bemerkenswerten Kraftakt mündete. In dieser entscheidenden Phase der Saison, in der jeder Zähler über den Verbleib in der Liga entscheiden kann, bewies die Elf eine enorme Moral.

Die GSV-Mannschaft sah sich im Spielverlauf früh vor große Herausforderungen gestellt. In der 27. Spielminute gelang es Walter Vegelin, die Gastgeber mit 1:0 in Führung zu bringen. Der Druck auf den 1. Göppinger SV wuchs nach dem Seitenwechsel weiter an, als Cemal Durmus in der 52. Minute auf 2:0 erhöhte. Zu diesem Zeitpunkt schien die Punktausbeute für die Gäste verloren, und die prekäre Tabellensituation drohte sich weiter zu verschärfen.

Lekaj leitet die Wende ein

Doch der Kampfgeist beim Regionalliga-Absteiger aus Göppingen blieb trotz des deutlichen Rückstandes ungebrochen. Gentian Lekaj avancierte zum zentralen Akteur des Nachmittags. In der 66. Minute gelang ihm der wichtige Anschlusstreffer zum 1:2, was neue Hoffnung in die Reihen der Göppinger brachte. Die Schlussphase war geprägt von dem unbedingten Willen, die drohende Niederlage noch abzuwenden und im Tabellenkeller ein deutliches Lebenszeichen zu senden.

Erlösung in der Nachspielzeit

Als die reguläre Spielzeit bereits abgelaufen war, kam der große Moment für den Verein. Erneut war es Gentian Lekaj, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit (90.+2) den Ball zum 2:2-Ausgleich im Netz unterbrachte. Dieser späte Treffer sicherte dem 1. Göppinger SV einen Punkt, der in der Endabrechnung der Saison von entscheidender Bedeutung sein könnte.

Blick auf das rettende Ufer

In der aktuellen Tabelle belegt der 1. Göppinger SV nun mit 33 Punkten den 13. Tabellenplatz und liegt damit punktgleich mit dem Aufsteiger Türkspor Neckarsulm. Der Vorsprung auf den FSV Hollenbach beträgt lediglich einen Zähler. Am kommenden Samstag, 16.05.2026, steht bereits das nächste richtungsweisende Spiel an: Um 14 Uhr empfängt die GSV-Mannschaft den SV Oberachern.