Er ist der Leitwolf des TSV Gräfelfing: Carlo Schick. – Foto: Jan Konarski

Leitwolf in der Hintermannschaft: Routinier Carlo Schick geht in Gräfelfing voran

Wölfe-Innenverteidiger avanciert immer weiter zum Leitwolf des TSV Gräfelfing. Jetzt trifft der Defensivspezialist sogar schon selbst.

Wenn Innenverteidiger sich in die Torschützenliste eintragen, dann fast immer nach Standards – meistens sind sie aufgrund ihrer Kopfballstärke bei Eckbällen oder Freistößen mit vorne und in diesen Situationen erfolgreich. Am Samstag bei der knappen 2:3-Niederlage des TSV Gräfelfing gegen den FC Alte Haide-DSC München traf mit Carlo Schick ein Spieler aus dem Abwehrzentrum der Wölfe hingegen aus dem Spiel heraus. Der Defensivspezialist schaltete sich ins Angriffsspiel mit ein und verwertete einen an die Strafraumkante zurückgelegten Ball per Distanzschuss zum 2:3-Anschlusstreffer. „Er ist seit Wochen unser bester Spieler.“