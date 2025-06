Leitungsteam der Junioren des BFV besucht unser NFZ

Hochrangiger Besuch, große Anerkennung für die Nachwuchsförderung in Illertissen und ein starkes Zeichen in Richtung Zukunft: Das Leitungsteam der Junioren des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) war zu Gast im Nachwuchsförderzentrum (NFZ) des FV Illertissen 1921 e.V. – und zeigte sich beeindruckt von dem, was hier in kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde.

Seit Beginn der Saison 2023/24 verfolgt der FV Illertissen eine klare Vision: Die Nachwuchsförderung soll nicht nur gestärkt, sondern auf ein neues Niveau gehoben werden – mit einem durchdachten Konzept, professionellen Strukturen und einer engen Partnerschaft mit dem BFV. Als Regionalligist sieht sich der Verein in der Verantwortung, jungen Talenten aus der Region eine echte sportliche Perspektive zu bieten.