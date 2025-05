Leithe macht Wiederaufstieg und Meisterschaft klar

Nach wochenlangem Warten steht es nun fest: Der SV Leithe wird in der kommenden Spielzeit ein A-Ligist sein. Trotz der Tatsache, dass der SV noch kein Liga-Spiel in diesem Kalenderjahr verlor, musste sich Leithe lange gedulden, da die Konkurrenz nicht locker ließ. Trainer Eyüp Caliskan sprach über die Saison.

Mit 61 Punkten aus 23 Partien hat der SV eine fast perfekte Saison gespielt. Hinzu kommt dass der B-Ligist mit nur 23 Gegentreffern die beste Defensive der Liga stellt. Der Cheftrainer sieht klare Gründe für den Erfolg: "Unsere größte Stärke war definitiv der Teamgeist. Jeder Einzelne hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, egal ob Stammspieler oder Ergänzungsspieler. Wir hatten eine klare Spielidee, an der wir Woche für Woche gearbeitet haben und das hat sich ausgezahlt."

Durch den Sieg gegen die Sportfreunde aus Essen machte der SV Leithe den Aufstieg klar und feierte diesen anschließend auf der durchnässten Asche des Gegners. Caliskan versuchte nach diesem Erfolg die richtigen Worte zu finden. "Es ist eine Mischung aus Stolz, Erleichterung und purer Freude. Wir haben so lange und hart für dieses Ziel gearbeitet und dann steht man plötzlich da, hat es wirklich geschafft und die Emotionen überrollen einen einfach. Es ist ein Moment, den keiner von uns so schnell vergessen wird. Für mich persönlich ist es auch eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind – sportlich und menschlich", erklärte der Übungsleiter.

Das Besondere an der Rückrunde war, dass sich genau vier Vereine im Kampf um die A-Liga herauskristallisierten. Neben dem Meister waren es der FSV Kettwig, die Sportfreunde Niederwenigern III und der SC Werden-Heidhausen II, die vom Aufstieg träumen durften. Die Mannschaft von Caliskan traf in drei aufeinanderfolgenden Duellen auf die drei direkten Verfolger. Mit Siegen gegen den SC und die Sportfreunde und einem Remis gegen den FSV sicherte sich Leithe die Möglichkeit, aus eigener Kraft aufzusteigen. Der Verantwortliche sah klare Strukturen für die Fähigkeit seiner Mannschaft in solchen wichtigen Situationen da zu sein. "Die Trainingsbeteiligung war richtig stark, was sich dann auch in der Fitness und dem taktischen Verständnis auf dem Platz gezeigt hat. Wir sind als Team gewachsen und haben in den entscheidenden Momenten die Nerven behalten", erzählte der Coach.

Mit breiter Brust in die Kreisliga A

Nach dem Erreichen des Wiederaufstiegs gilt der Blick nun der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Dabei will der Erfolgstrainer nicht allzu viel verändern, sondern auf sein System und seine Truppe vertrauen. "Wir freuen uns riesig auf die neue Herausforderung in der A-Liga. Unser Ziel ist es, auch dort Woche für Woche unsere Stärken auf den Platz zu bringen. Wir bleiben unserer Philosophie und Spielidee treu. Wir sind eine spielstarke Mannschaft und genau das wollen wir auch eine Liga höher zeigen", betonte er.

Die Kreisliga A ist natürlich härter als die Kreisliga B. Das wissen auch die Verantwortlichen des Meisters, die in der vergangenen Saison selbst noch dort unterwegs waren. Doch auch im Hinblick auf die Kaderplanung ist der Übungsleiter positiv gestimmt. "Was die Kaderplanung betrifft, können wir sagen, dass wir den Großteil der Mannschaft zusammenhalten konnten. Zusätzlich haben wir drei gezielte Verstärkungen verpflichtet, die sowohl sportlich, als auch menschlich super in unser Team passen", äußerte der Trainer. Weiter führte er aus: "Darüber hinaus führen wir aktuell weitere Gespräche, um eventuell noch punktuell nachzulegen. Die Basis steht, und wir wollen in der A-Liga genauso mutig und geschlossen auftreten wie in der abgelaufenen Saison."

