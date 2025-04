Leithe gewinnt Topspiel, Kettwig ohne Probleme

Im Duell des Tabellendritten Werden-Heidhausen gegen den Viertplatzierten Leithe, machten die Hausherren früh klar dass sie in der Tabelle klettern wollen. Nach nur sieben Minute brachte Sanassy Sovare den SV in Führung, ehe Bakir Issa auf 2:0 für die Heimmannschaft stellte (33.) - dies war zeitgleich auch der Halbezeitstand. Nach der Pause wollte der Tabellenvierte den Sieg klar machen und das gelang Sofian El Massoudi mit seinem Treffer in der 67 Minute. Auch ein anschließendes Eigentor des SV änderte nichts am Spielverlauf. Leithe schlug Heidhausen verdient mit 3:1 und kletterte dadurch auf den zweiten Rang.

Kettwig erledigt Hausaufgaben